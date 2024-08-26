Süper Lig'de 3. haftanın VAR kayıtları açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 3. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

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Haber Merkezi

Süper Lig'de 3. hafta, dün oynanan üç karşılaşmayla tamamlandı.

UEFA Avrupa Kupaları maçları sebebiyle Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor- Başakşehir ve Trabzonspor-Kayserispor müsabakaları ertelendi.

Rizespor deplasmanından 5-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, ligde ilk 2 haftada puan kaybetmeyen Beşiktaş ve Galatasaray'ın maç yapmadığı haftayı kayıpsız geçerek averaj farkıyla liderliğe yükseldi.

VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 3. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

BODRUM FK - KONYASPOR

- Bodrum FK - Konyaspor müsabakasının 84. dakikasında ev sahibi ekibinin atağı sonrasında hakem Çağdaş Altay, VAR uyarısıyla kenara geldi.

Pozisyonu izleyen hakem Altay, Bodrumlu futbolcu Ege Bilsel'in ceza sahası içerisinde temasla yerde kaldığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

VAR: Çağdaş potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

Hakem Çağdaş Altay: Geldim.

VAR: Çağdaş, kontak noktasını gösteriyorum. Buradaki açıyla siyahlı oyuncunun müdahalesini gösteriyorum. Bu iki açıyı gösteriyorum.

Hakem Çağdaş Altay: Tamamdır. Kart vermiyorum, penaltıyla başlıyorum. Bir de geniş açıdan göster hocam. Tamam teşekkürler.

ANTALYASPOR - HATAYSPOR

- Antalyaspor - Hatayspor maçının 90+8. dakikasında hakem Atilla Karaoğlan, ceza sahasında elle oynama gerekçesiyle konuk ekip lehine penaltı noktasını gösterdi.

VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Karaoğlan, Hataysporlu Okoronkwo'nun Mert Yılmaz'ın yüzüne elle temas ettiğini belirleyerek penaltıyı iptal etti ve ev sahibi lehine faul çaldı.

VAR: Atilla atak başlangıcında potansiyel 'el yüze'den faul için sahada inceleme öneriyorum. Fotoğrafta elinin yüzüne geldiğini gösteriyorum.

Hakem Atilla Karaoğlan: 11 numaralı oyuncunun eli, 27 numaralı oyuncunun yüzüne geliyor, sonrasında top açık olan ele geliyor. Elden önce 'el yüze' var. 11 numaralı oyuncuya sarı kart, penaltıyı iptal ediyorum.