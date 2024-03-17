Süper Lig'de 30. haftanın ardından oluşan puan durumu
AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 30. haftası yapılan maçlarla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, zirve yarışındaki Fenerbahçe'yi konuk etti.

Sarı-lacivertliler deplasmanda rakibini 3-2 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Galatasaray'dan kritik galibiyet

Haftaya 2 puan farkla zirvede giren Galatasaray ise son bölümüne 3-2 yenik durumda girdiği maçta deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 ile geçti.

81 puana yükselen Galatasaray, 2 puan farkla Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de görünüm

30. haftanın sonuçları:

Pendikspor-İstanbulspor: 1-0

Fatih Karagümrük-Konyaspor: 1-1

Alanyaspor-Kayserispor: 1-0

Ankaragücü-Başakşehir: 2-1

Beşiktaş-Antalyaspor: 1-2

Adana Demirspor-Sivasspor: 4-1

Rizespor-Gaziantep FK: 3-1

Kasımpaşa-Galatasaray: 3-4

Hatayspor-Samsunspor: 3-0

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-3

Puan durumu: