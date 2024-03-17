Süper Lig'de 30. haftanın ardından oluşan puan durumu

Süper Lig'in 30. haftası yapılan maçlarla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, zirve yarışındaki Fenerbahçe'yi konuk etti.
Sarı-lacivertliler deplasmanda rakibini 3-2 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Galatasaray'dan kritik galibiyet
Haftaya 2 puan farkla zirvede giren Galatasaray ise son bölümüne 3-2 yenik durumda girdiği maçta deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 ile geçti.
81 puana yükselen Galatasaray, 2 puan farkla Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de görünüm
30. haftanın sonuçları:
Pendikspor-İstanbulspor: 1-0
Fatih Karagümrük-Konyaspor: 1-1
Alanyaspor-Kayserispor: 1-0
Ankaragücü-Başakşehir: 2-1
Beşiktaş-Antalyaspor: 1-2
Adana Demirspor-Sivasspor: 4-1
Rizespor-Gaziantep FK: 3-1
Kasımpaşa-Galatasaray: 3-4
Hatayspor-Samsunspor: 3-0
Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-3
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