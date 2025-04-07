Süper Lig'de 30. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 31. haftanın fikstürü

Süper Lig'de 30. hafta bugün oynanan 2 karşılaşma ile tamamlandı.
Oynanan 9 müsabakada toplam 19 gol atıldı.
GALATASARAY, BAY GEÇTİ
Ligde 71 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray haftayı maç yapmadan geçti.
FENERBAHÇE, TRABZONSPOR'U YENDİ
Takipçisi Fenerbahçe ise zorlu Trabzonspor karşısına çıktı. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü müsabakayı 4-1'lik skorla kazandı ve puanını 68'e yükseltti.
SAMSUNSPOR, ART ARDA 2. KEZ MAĞLUP OLDU
Ligde 3. sırada bulunan Samsunspor, konuk olduğu Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak üst üste 2. yenilgisini yaşadı.
BEŞİKTAŞ, 1 PUANI SON DAKİKADA ALDI
Beşiktaş ise haftanın kapanış maçında Kasımpaşa karşısında 1 puanı son dakikada bulduğu golle aldı.
KÜME DÜŞME HATTI
Küme düşme hattında yer alan takımlardan Sivasspor, Rizespor ile berabere kalırken, son 3 sıradaki Alanyaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor kendi sahasında mağlubiyet yaşadı.
SONUÇLAR
Adana Demirspor-Kayserispor: 0-2
Rizespor-Sivasspor: 1-1
Başakşehir-Konyaspor: 1-0
Antalyaspor-Samsunspor: 2-1
Alanyaspor-Bodrum FK: 0-1
Hatayspor-Eyüpspor: 0-1
Fenerbahçe-Trabzonspor: 4-1
Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-1
Göztepe-Gaziantep FK: 1-1
PUAN DURUMU
31. HAFTANIN FİKSTÜRÜ
11 Nisan Cuma:
20.00 Samsunspor-Galatasaray
12 Nisan Cumartesi:
16.00 Konyaspor-Göztepe
19.00 Bodrum FK-Antalyaspor
19.00 Beşiktaş-Başakşehir
13 Nisan Pazar:
16.00 Kayserispor-Kasımpaşa
16.00 Gaziantep FK-Hatayspor
19.00 Trabzonspor-Rizespor
19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe
14 Nisan Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Adana Demirspor
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