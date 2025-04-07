Süper Lig'de 30. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 31. haftanın fikstürü

Haber Merkezi

Süper Lig'de 30. hafta bugün oynanan 2 karşılaşma ile tamamlandı.

Oynanan 9 müsabakada toplam 19 gol atıldı.

GALATASARAY, BAY GEÇTİ

Ligde 71 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray haftayı maç yapmadan geçti.

FENERBAHÇE, TRABZONSPOR'U YENDİ

Takipçisi Fenerbahçe ise zorlu Trabzonspor karşısına çıktı. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü müsabakayı 4-1'lik skorla kazandı ve puanını 68'e yükseltti.

SAMSUNSPOR, ART ARDA 2. KEZ MAĞLUP OLDU

Ligde 3. sırada bulunan Samsunspor, konuk olduğu Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak üst üste 2. yenilgisini yaşadı.

BEŞİKTAŞ, 1 PUANI SON DAKİKADA ALDI

Beşiktaş ise haftanın kapanış maçında Kasımpaşa karşısında 1 puanı son dakikada bulduğu golle aldı.

KÜME DÜŞME HATTI

Küme düşme hattında yer alan takımlardan Sivasspor, Rizespor ile berabere kalırken, son 3 sıradaki Alanyaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor kendi sahasında mağlubiyet yaşadı.

SONUÇLAR

Adana Demirspor-Kayserispor: 0-2

Rizespor-Sivasspor: 1-1

Başakşehir-Konyaspor: 1-0

Antalyaspor-Samsunspor: 2-1

Alanyaspor-Bodrum FK: 0-1

Hatayspor-Eyüpspor: 0-1

Fenerbahçe-Trabzonspor: 4-1

Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-1

Göztepe-Gaziantep FK: 1-1

PUAN DURUMU

31. HAFTANIN FİKSTÜRÜ

11 Nisan Cuma:

20.00 Samsunspor-Galatasaray

12 Nisan Cumartesi:

16.00 Konyaspor-Göztepe

19.00 Bodrum FK-Antalyaspor

19.00 Beşiktaş-Başakşehir

13 Nisan Pazar:

16.00 Kayserispor-Kasımpaşa

16.00 Gaziantep FK-Hatayspor

19.00 Trabzonspor-Rizespor

19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe

14 Nisan Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Adana Demirspor