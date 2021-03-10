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    Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri

    TFF, Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri duyurdu. Başakşehir-Beşiktaş mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2021 - 14:05
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 14:08
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    Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri

    Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor...

    Cuma günü başlayacak olan 30. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

    HAFTANIN MAÇI CÜNEYT ÇAKIR'IN

    Lider Beşiktaş'ın, deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı zorlu müsabakada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

    Başakşehir - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
    Kayserispor - Galatasaray: Halis Özkahya
    Erzurumspor - Trabzonspor: Ali Palabıyık
    Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

    Süper Lig de 30. haftanın hakemleri #1

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