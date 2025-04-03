Süper Lig’de 30. haftanın heyecanı yaşanacak

İHA

Süper Lig’de 30. hafta heyecanı yarın, 5 Nisan Cumartesi, 6 Nisan Pazar ve 7 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın önemli müsabakasında Fenerbahçe, pazar günü Trabzonspor’u ağırlayacak.

Beşiktaş ise pazartesi günü Kasımpaşa’ya konuk olacak. Lider Galatasaray da bu haftayı BAY geçecek.

SÜPER LİG'DE 30. HAFTANIN PROGRAMI

Yarın

20.00 Adana Demirspor - Kayserispor

5 Nisan Cumartesi

13.30 Rizespor - Sivasspor

16.00 Başakşehir - Konyaspor

19.00 Antalyaspor - Samsunspor

6 Nisan Pazar

13.30 Alanyaspor - Bodrum FK

16.00 Hatayspor - Eyüpspor

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

7 Nisan Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

20.00 Göztepe - Gaziantep FK