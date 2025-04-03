Süper Lig’de 30. haftanın heyecanı yaşanacak

İHA
Süper Lig’de 30. hafta heyecanı yarın, 5 Nisan Cumartesi, 6 Nisan Pazar ve 7 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.
Haftanın önemli müsabakasında Fenerbahçe, pazar günü Trabzonspor’u ağırlayacak.
Beşiktaş ise pazartesi günü Kasımpaşa’ya konuk olacak. Lider Galatasaray da bu haftayı BAY geçecek.
SÜPER LİG'DE 30. HAFTANIN PROGRAMI
Yarın
20.00 Adana Demirspor - Kayserispor
5 Nisan Cumartesi
13.30 Rizespor - Sivasspor
16.00 Başakşehir - Konyaspor
19.00 Antalyaspor - Samsunspor
6 Nisan Pazar
13.30 Alanyaspor - Bodrum FK
16.00 Hatayspor - Eyüpspor
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor
7 Nisan Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş
20.00 Göztepe - Gaziantep FK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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