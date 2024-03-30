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Süper Lig'de 30'uncu haftada gol krallığı yarışı

Süper Lig'de 30'uncu haftada gol krallığı yarışı Son haftalarda takımların en büyük kozu olan golcüler, Süper Lig'de nefes kesen bir rekabetin ortasında bulunuyor. Gol krallığındaki durum ise merak konusu. İşte 2023/24 sezonunun gol krallığı tablosu...