Süper Lig'de 30'uncu haftada gol krallığı yarışı

Futbol dünyasında heyecan dorukta! Avrupa'nın üst düzey liglerinde sezonun sonuna yaklaşılırken, şampiyonluk yarışı ve kümede kalma mücadelesi nefes kesiyor. Özellikle şampiyonluk yarışında ilerleyen takımların golcüleri, takımlarının başarısında kilit bir rol oynuyor.
Süper Lig'de ise Galatasaray ve Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda zirveye ulaşmak için kararlı bir mücadele veriyor. Bu iki dev takımın önemli silahları olan golcüler, gol krallığı yarışında göz dolduruyor. Fenerbahçe'nin başarılı Boşnak santraforu Edin Dzeko ve Galatasaray'ın etkili Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, attıkları gollerle dikkatleri üzerlerine çekiyor.
Zirvede Dzeko var
Peki, gol krallığı yarışında kim önde ve kaç gol kaydetti? İşte son durum:
1 - Edin Dzeko (Fenerbahçe) | 18 gol
2 - Mauro Icardi (Galatasaray) | 17 gol
3 - Rey Manaj (Sivasspor) 15 gol
4 - Mame Thiam (Pendikspor) | 15 gol
5 - Piatek (Başakşehir) | 13 gol
6 - Adam Buksa (Antalyaspor) | 13 gol
7 - Aytaç Kara (Kasımpaşa) | 12 gol
8 - Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray) | 11 gol
9 - Nuno Da Costa (Kasımpaşa) | 11 gol
10 - Sokol Cikalleshi (Konyaspor) | 11 gol
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