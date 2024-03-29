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Süper Lig'de 31’inci haftanın hakemleri açıklandı! Halil Umut Meler görev almadı

Süper Lig'de 31’inci haftanın hakemleri açıklandı! Halil Umut Meler görev almadı Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yöneten hakem Halil Umut Meler'e ise bu hafta görev verilmedi.