Süper Lig'de 31’inci haftanın hakemleri açıklandı! Halil Umut Meler görev almadı

30 haftası geride kalan Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Şampiyonluk yarışında ve alt sıralarda kıyasıya mücadelenin devam ettiği ligde Türkiye Futbol Federasyonu, 31. haftanın maçlarında düdük çalacak hakemleri resmi hesabından duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
Süper Lig'in 31. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir.
Haftanın hakemleri:
2 Nisan Salı:
17.00 İstanbulspor – Rizespor: Alper Akarsu
20.30 Galatasaray – Hatayspor: Ali Şansalan
20.30 Gaziantep FK – Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.30 Antalyaspor – Ankaragücü: Çağdaş Altay
3 Nisan Çarşamba:
17.00 Sivasspor – Fatih Karagümrük: Turgut Doman
20.30 Konyaspor – Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
20.30 Kayserispor – Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay
20.30 Fenerbahçe – Adana Demirspor: Arda Kardeşler
4 Nisan Perşembe:
20.30 Samsunspor – Pendikspor: Bahattin Şimşek
20.30 Başakşehir FK – Beşiktaş: Zorbay Küçük
Halil Umut Meler, görev almadı
Öte yandan olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e bu hafta hiçbir karşılaşmada görev verilmedi.
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