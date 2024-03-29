Süper Lig'de 31’inci haftanın hakemleri açıklandı! Halil Umut Meler görev almadı
ensonhaber.com

30 haftası geride kalan Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Şampiyonluk yarışında ve alt sıralarda kıyasıya mücadelenin devam ettiği ligde Türkiye Futbol Federasyonu, 31. haftanın maçlarında düdük çalacak hakemleri resmi hesabından duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Süper Lig'in 31. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir.

Haftanın hakemleri:

2 Nisan Salı:

17.00 İstanbulspor – Rizespor: Alper Akarsu

20.30 Galatasaray – Hatayspor: Ali Şansalan

20.30 Gaziantep FK – Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.30 Antalyaspor – Ankaragücü: Çağdaş Altay

3 Nisan Çarşamba:

17.00 Sivasspor – Fatih Karagümrük: Turgut Doman

20.30 Konyaspor – Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

20.30 Kayserispor – Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay

20.30 Fenerbahçe – Adana Demirspor: Arda Kardeşler

4 Nisan Perşembe:

20.30 Samsunspor – Pendikspor: Bahattin Şimşek

20.30 Başakşehir FK – Beşiktaş: Zorbay Küçük

Halil Umut Meler, görev almadı

Öte yandan olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e bu hafta hiçbir karşılaşmada görev verilmedi.