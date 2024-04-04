Süper Lig'de 31. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 32. hafta fikstürü

Süper Lig'in 31. haftası sona erdi.
Ligde şampiyonluk yarışındaki iki takım Galatasaray ve Fenerbahçe, haftayı kayıpsız geçti.
Sarı-kırmızılılar, Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek puanını 84'e yükseltti.
Adana Demirspor'la karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler ise sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak puanını 82 yaptı.
Beşiktaş, haftanın kapanış maçında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Pendikspor ve İstanbulspor, haftayı düşme hattında tamamlayan ekipler oldu.
Süper Lig'de görünüm
31. haftanın sonuçları:
İstanbulspor-Rizespor: 0-4
Galatasaray-Hatayspor: 1-0
Gaziantep FK-Alanyaspor: 0-3
Antalyaspor-Ankaragücü: 1-1
Sivasspor-Fatih Karagümrük: 1-0
Konyaspor-Trabzonspor: 1-3
Kayserispor-Kasımpaşa: 0-2
Fenerbahçe-Adana Demirspor: 4-2
Samsunspor-Pendikspor: 0-0
Başakşehir-Beşiktaş: 1-1
Puan durumu:
32. haftanın programı:
12 Nisan Cuma
20.00 Trabzonspor-Sivasspor
13 Nisan Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Konyaspor
16.00 Ankaragücü-Gaziantep FK
19.00 Adana Demirspor-Kayserispor
19.00 Beşiktaş-Samsunspor
14 Nisan Pazar
13.30 Pendikspor-Başakşehir
16.00 Hatayspor-İstanbulspor
16.00 Rizespor-Antalyaspor
19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe
15 Nisan Pazartesi
20.00 Alanyaspor-Galatasaray
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