Süper Lig'de 31. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 32. hafta fikstürü
ensonhaber.com

Süper Lig'in 31. haftası sona erdi.

Ligde şampiyonluk yarışındaki iki takım Galatasaray ve Fenerbahçe, haftayı kayıpsız geçti.

Sarı-kırmızılılar, Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek puanını 84'e yükseltti.

Adana Demirspor'la karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler ise sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak puanını 82 yaptı.

Beşiktaş, haftanın kapanış maçında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Pendikspor ve İstanbulspor, haftayı düşme hattında tamamlayan ekipler oldu.

Süper Lig'de görünüm

31. haftanın sonuçları:

İstanbulspor-Rizespor: 0-4

Galatasaray-Hatayspor: 1-0

Gaziantep FK-Alanyaspor: 0-3

Antalyaspor-Ankaragücü: 1-1

Sivasspor-Fatih Karagümrük: 1-0

Konyaspor-Trabzonspor: 1-3

Kayserispor-Kasımpaşa: 0-2

Fenerbahçe-Adana Demirspor: 4-2

Samsunspor-Pendikspor: 0-0

Başakşehir-Beşiktaş: 1-1

Puan durumu:

32. haftanın programı:

12 Nisan Cuma

20.00 Trabzonspor-Sivasspor

13 Nisan Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Konyaspor

16.00 Ankaragücü-Gaziantep FK

19.00 Adana Demirspor-Kayserispor

19.00 Beşiktaş-Samsunspor

14 Nisan Pazar

13.30 Pendikspor-Başakşehir

16.00 Hatayspor-İstanbulspor

16.00 Rizespor-Antalyaspor

19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe

15 Nisan Pazartesi

20.00 Alanyaspor-Galatasaray