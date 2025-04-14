Süper Lig'de 31. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 32. haftanın fikstürü

İHA

Süper Lig'de 31. hafta bugün oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı.

Oynanan 9 müsabakada toplam 21 gol atıldı.

8 takım gol sevinci yaşayamazken, en golcü takım 6 gollü galibiyet elde eden Eyüpspor oldu.

LİDER GALATASARAY, SAMSUNSPOR DEPLASMANINDA KAZANDI

Haftanın açılış maçında Samsun'da sahaya çıkan lider Galatasaray, 2-0'lık galibiyetle bu sezon dış sahada 12. galibiyetini aldı ve puanını 74'e çıkardı.

FENERBAHÇE, YENİLMEZLİK SERİSİNİ 15 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe ise Sivasspor deplasmanında 3 puana 3 golle ulaştı.

Sarı-lacivertliler yenilmezlik serisini 15 maça, puanını da 71'e yükseltti.

BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR'E YENİLDİ

Dolmabahçe'de Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş, 3. sıradaki Samsunspor'un puan kaybını değerlendiremedi ve sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Siyah-beyazlılar son 2 haftada 5 puan kaybetti.

EYÜPSPOR, HAFTAYI 4. BİTİRDİ

Eyüpspor ise ligin dibine demir atan Adana Demirspor'u 6-0 yenerek puanını 50'ye yükseltti ve haftayı 4. sırada tamamladı.

KARADENİZ DERBİSİNDE KAZANAN TRABZONSPOR

Karadeniz derbisinde Trabzonspor, sahasında Rizespor'u yenerek 2 hafta sonra hanesine 3 puan yazdırdı.

KÜME DÜŞME HATTINDA SON DURUM

Küme düşme hattında yer alan takımlardan Alanyaspor BAY geçerken, Sivasspor, Hatayspor ve Adana Demirspor mağlubiyet yaşadı.

31 puanlı Sivasspor ve Alanyaspor'un bir üst basamaktaki Rizespor ile arasında 3 puan bulunuyor. Hatayspor ise 19 puanla 18. sırada yer alıyor.

SONUÇLAR

Samsunspor - Galatasaray: 0-2

Konyaspor - Göztepe: 1-0

Bodrum FK - Antalyaspor: 0-0

Beşiktaş - Başakşehir: 0-2

Kayserispor - Kasımpaşa: 1-0

Gaziantep FK - Hatayspor: 2-1

Sivasspor - Fenerbahçe: 1-3

Trabzonspor - Rizespor: 2-0

Eyüpspor - Adana Demirspor: 6-0

PUAN DURUMU

32. HAFTANIN PROGRAMI

18 Nisan Cuma:

20.00 Hatayspor - Konyaspor

20.00 Galatasaray - Bodrum FK

19 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa - Sivasspor

16.00 Adana Demirspor - Trabzonspor

19.00 Göztepe - Beşiktaş

20 Nisan Pazar:

13.30 Başakşehir - Gaziantep FK

16.00 Rizespor - Eyüpspor

19.00 Fenerbahçe - Kayserispor

21 Nisan Pazartesi:

20.00 Alanyaspor - Samsunspor