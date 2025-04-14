Süper Lig'de 31. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 32. haftanın fikstürü

Süper Lig'de 31. hafta bugün oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı.
Oynanan 9 müsabakada toplam 21 gol atıldı.
8 takım gol sevinci yaşayamazken, en golcü takım 6 gollü galibiyet elde eden Eyüpspor oldu.
LİDER GALATASARAY, SAMSUNSPOR DEPLASMANINDA KAZANDI
Haftanın açılış maçında Samsun'da sahaya çıkan lider Galatasaray, 2-0'lık galibiyetle bu sezon dış sahada 12. galibiyetini aldı ve puanını 74'e çıkardı.
FENERBAHÇE, YENİLMEZLİK SERİSİNİ 15 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe ise Sivasspor deplasmanında 3 puana 3 golle ulaştı.
Sarı-lacivertliler yenilmezlik serisini 15 maça, puanını da 71'e yükseltti.
BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR'E YENİLDİ
Dolmabahçe'de Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş, 3. sıradaki Samsunspor'un puan kaybını değerlendiremedi ve sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.
Siyah-beyazlılar son 2 haftada 5 puan kaybetti.
EYÜPSPOR, HAFTAYI 4. BİTİRDİ
Eyüpspor ise ligin dibine demir atan Adana Demirspor'u 6-0 yenerek puanını 50'ye yükseltti ve haftayı 4. sırada tamamladı.
KARADENİZ DERBİSİNDE KAZANAN TRABZONSPOR
Karadeniz derbisinde Trabzonspor, sahasında Rizespor'u yenerek 2 hafta sonra hanesine 3 puan yazdırdı.
KÜME DÜŞME HATTINDA SON DURUM
Küme düşme hattında yer alan takımlardan Alanyaspor BAY geçerken, Sivasspor, Hatayspor ve Adana Demirspor mağlubiyet yaşadı.
31 puanlı Sivasspor ve Alanyaspor'un bir üst basamaktaki Rizespor ile arasında 3 puan bulunuyor. Hatayspor ise 19 puanla 18. sırada yer alıyor.
SONUÇLAR
Samsunspor - Galatasaray: 0-2
Konyaspor - Göztepe: 1-0
Bodrum FK - Antalyaspor: 0-0
Beşiktaş - Başakşehir: 0-2
Kayserispor - Kasımpaşa: 1-0
Gaziantep FK - Hatayspor: 2-1
Sivasspor - Fenerbahçe: 1-3
Trabzonspor - Rizespor: 2-0
Eyüpspor - Adana Demirspor: 6-0
PUAN DURUMU
32. HAFTANIN PROGRAMI
18 Nisan Cuma:
20.00 Hatayspor - Konyaspor
20.00 Galatasaray - Bodrum FK
19 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa - Sivasspor
16.00 Adana Demirspor - Trabzonspor
19.00 Göztepe - Beşiktaş
20 Nisan Pazar:
13.30 Başakşehir - Gaziantep FK
16.00 Rizespor - Eyüpspor
19.00 Fenerbahçe - Kayserispor
21 Nisan Pazartesi:
20.00 Alanyaspor - Samsunspor
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