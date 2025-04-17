İHA

Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 19 Nisan Cumartesi, 20 Nisan Pazar ve 21 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.

Bu hafta lider Galatasaray, evinde Bodrum FK ile karşılaşacak.

Fenerbahçe de Kayserispor'u konuk edecek.

Beşiktaş ise deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek.

Haftayı Antalyaspor, BAY olarak geçirecek.

32. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI

Yarın

20.00 Hatayspor - Konyaspor

20.00 Galatasaray - Bodrum FK

19 Nisan Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Sivasspor

16.00 Adana Demirspor - Trabzonspor

19.00 Göztepe - Beşiktaş

20 Nisan Pazar

13.30 Başakşehir - Gaziantep FK

16.00 Rizespor - Eyüpspor

19.00 Fenerbahçe - Kayserispor

21 Nisan Pazartesi

20.00 Alanyaspor - Samsunspor