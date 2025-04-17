İHA
Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 19 Nisan Cumartesi, 20 Nisan Pazar ve 21 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.
Bu hafta lider Galatasaray, evinde Bodrum FK ile karşılaşacak.
Fenerbahçe de Kayserispor'u konuk edecek.
Beşiktaş ise deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek.
Haftayı Antalyaspor, BAY olarak geçirecek.
32. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI
Yarın
20.00 Hatayspor - Konyaspor
20.00 Galatasaray - Bodrum FK
19 Nisan Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Sivasspor
16.00 Adana Demirspor - Trabzonspor
19.00 Göztepe - Beşiktaş
20 Nisan Pazar
13.30 Başakşehir - Gaziantep FK
16.00 Rizespor - Eyüpspor
19.00 Fenerbahçe - Kayserispor
21 Nisan Pazartesi
20.00 Alanyaspor - Samsunspor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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