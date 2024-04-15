Süper Lig'de 32. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 33. hafta fikstürü

Süper Lig'in 32. haftası sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Alanyaspor, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider giren Galatasaray'ı konuk etti.
Kritik deplasmandan 4-0'lık galibiyetle dönen Galatasaray, puanını 87'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.
Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe ise 1-0 geri düştüğü deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.
Beş maçtır kazanamayan Beşiktaş'ta Santos ile yollar ayrıldı
Ligin 32. haftasında Samsunspor'u ağırlayan Beşiktaş, öne geçtiği maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Ligde son galibiyetini 27. hafta İstanbulspor karşısında alan, son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş'ta Portekizli teknik adam Fernando Santos ile yollar ayrıldı.
VAR koltuğunda yabancı hakemler oturdu
Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı video yardımcı hakem atamasına başladı.
Federasyonun aldığı karar gereği bu haftadan itibaren sezon sonuna kadar kritik müsabakalarda yabancı VAR'lar görev yapacak.
Uygulamanın ilk haftasında Ankaragücü-Gaziantep FK maçında İspanyol Mario Melero Lopez, Fatih Karagümrük-Fenerbahçe mücadelesinde Portekizli Andre Narciso, Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında ise Portekizli Fabio Melo görev aldı.
Süper Lig'de görünüm
32. haftanın sonuçları:
Trabzonspor-Sivasspor: 0-1
Kasımpaşa-Konyaspor: 0-2
Ankaragücü-Gaziantep FK: 3-1
Adana Demirspor-Kayserispor: 0-0
Beşiktaş-Samsunspor: 1-1
Pendikspor-Başakşehir: 2-3
Rizespor-Antalyaspor: 3-0
Hatayspor-İstanbulspor: 0-3
Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 1-2
Alanyaspor-Galatasaray: 0-4
Puan durumu:
33. haftanın programı:
19 Nisan Cuma
20.00 Beşiktaş-Ankaragücü
20 Nisan Cumartesi
13.30 İstanbulspor-Fatih Karagümrük
16.00 Konyaspor-Alanyaspor
19.00 Samsunspor-Adana Demirspor
19.00 Kayserispor-Trabzonspor
21 Nisan Pazar
13.30 Başakşehir-Rizespor
16.00 Antalyaspor-Hatayspor
19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa
19.00 Galatasaray-Pendikspor
22 Nisan Pazartesi
20.00 Sivasspor-Fenerbahçe
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