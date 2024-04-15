Süper Lig'de 32. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 33. hafta fikstürü Süper Lig'de 32. hafta tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, 4-0 galip gelerek liderliğini sürdürdü.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 32. haftası sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Alanyaspor, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider giren Galatasaray'ı konuk etti.

Kritik deplasmandan 4-0'lık galibiyetle dönen Galatasaray, puanını 87'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.

Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe ise 1-0 geri düştüğü deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.

Beş maçtır kazanamayan Beşiktaş'ta Santos ile yollar ayrıldı

Ligin 32. haftasında Samsunspor'u ağırlayan Beşiktaş, öne geçtiği maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Ligde son galibiyetini 27. hafta İstanbulspor karşısında alan, son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş'ta Portekizli teknik adam Fernando Santos ile yollar ayrıldı.

VAR koltuğunda yabancı hakemler oturdu

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı video yardımcı hakem atamasına başladı.

Federasyonun aldığı karar gereği bu haftadan itibaren sezon sonuna kadar kritik müsabakalarda yabancı VAR'lar görev yapacak.

Uygulamanın ilk haftasında Ankaragücü-Gaziantep FK maçında İspanyol Mario Melero Lopez, Fatih Karagümrük-Fenerbahçe mücadelesinde Portekizli Andre Narciso, Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında ise Portekizli Fabio Melo görev aldı.

Süper Lig'de görünüm

32. haftanın sonuçları:

Trabzonspor-Sivasspor: 0-1

Kasımpaşa-Konyaspor: 0-2

Ankaragücü-Gaziantep FK: 3-1

Adana Demirspor-Kayserispor: 0-0

Beşiktaş-Samsunspor: 1-1

Pendikspor-Başakşehir: 2-3

Rizespor-Antalyaspor: 3-0

Hatayspor-İstanbulspor: 0-3

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 1-2

Alanyaspor-Galatasaray: 0-4

Puan durumu:

33. haftanın programı:

19 Nisan Cuma

20.00 Beşiktaş-Ankaragücü

20 Nisan Cumartesi

13.30 İstanbulspor-Fatih Karagümrük

16.00 Konyaspor-Alanyaspor

19.00 Samsunspor-Adana Demirspor

19.00 Kayserispor-Trabzonspor

21 Nisan Pazar

13.30 Başakşehir-Rizespor

16.00 Antalyaspor-Hatayspor

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa

19.00 Galatasaray-Pendikspor

22 Nisan Pazartesi

20.00 Sivasspor-Fenerbahçe