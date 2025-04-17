Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu
İHA

Süper Lig’de 32. hafta heyecanı yarın, 19 Nisan Cumartesi, 20 Nisan Pazar ve 21 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Söz konusu müsabakaları yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

32. HAFTANIN PROGRAMI VE DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER

Yarın

20.00 Hatayspor - Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Galatasaray - Bodrum FK: Mehmet Türkmen

19 Nisan Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Sivasspor: Ali Şansalan

16.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Göztepe - Beşiktaş: Ozan Ergün

20 Nisan Pazar

13.30 Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

16.00 Rizespor - Eyüpspor: Ümit Öztürk

19.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Oğuzhan Çakır

21 Nisan Pazartesi

20.00 Alanyaspor - Samsunspor: Atilla Karaoğlan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor