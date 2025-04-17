Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’de 32. hafta heyecanı yarın, 19 Nisan Cumartesi, 20 Nisan Pazar ve 21 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Söz konusu müsabakaları yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
32. HAFTANIN PROGRAMI VE DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER
Yarın
20.00 Hatayspor - Konyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Galatasaray - Bodrum FK: Mehmet Türkmen
19 Nisan Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Sivasspor: Ali Şansalan
16.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Göztepe - Beşiktaş: Ozan Ergün
20 Nisan Pazar
13.30 Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük
16.00 Rizespor - Eyüpspor: Ümit Öztürk
19.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Oğuzhan Çakır
21 Nisan Pazartesi
20.00 Alanyaspor - Samsunspor: Atilla Karaoğlan
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