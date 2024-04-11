Süper Lig'de 32'inci haftanın hakemleri
ensonhaber.com

Süper Lig'de 32. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

İşte haftanın hakemleri:

Trabzonspor - Sivasspor: Ümit Öztürk

Kasımpaşa - Konyaspor: Zorbay Küçük

Ankaragücü - Gaziantep FK: Ali Şansalan

Adana Demirspor - Kayserispor: Mehmet Türkmen

Beşiktaş - Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu

Pendikspor - Başakşehir: Halil Umut Meler

Rizespor - Antalyaspor: Emre Kargın

Hatayspor - İstanbulspor: Mert Güzenge

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu

Alanyaspor - Galatasaray: Cihan Aydın