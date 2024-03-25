Süper Lig'de 32'inci haftanın programı

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Süper Lig'de heyecan dolu mücadeleler devam ediyor. 32. haftanın programı da futbolseverlerle paylaşıldı.
Ligdeki takımların kıyasıya mücadele edeceği maçlar şu şekilde planlandı:
İşte program:
12 Nisan Cuma
20.00: Trabzonspor - Sivasspor
13 Nisan Cumartesi
19.00: Beşiktaş - Samsunspor
14 Nisan Pazar
19.00: Fatih Karagümrük - Fenerbahçe
15 Nisan Pazartesi
20.00: Alanyaspor - Galatasaray
Bu maçlar, ligde üst sıraları zorlayan takımların karşı karşıya geleceği mücadelelere ev sahipliği yapacak. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmaları heyecanla bekliyor.
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