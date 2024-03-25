Süper Lig'de 32'inci haftanın programı Süper Lig'in heyecan dolu 32. haftasında dikkat çeken maçlar belli oldu. İşte program:

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Süper Lig'de heyecan dolu mücadeleler devam ediyor. 32. haftanın programı da futbolseverlerle paylaşıldı.

Ligdeki takımların kıyasıya mücadele edeceği maçlar şu şekilde planlandı:

İşte program:

12 Nisan Cuma

20.00: Trabzonspor - Sivasspor

13 Nisan Cumartesi

19.00: Beşiktaş - Samsunspor

14 Nisan Pazar

19.00: Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

15 Nisan Pazartesi

20.00: Alanyaspor - Galatasaray

Bu maçlar, ligde üst sıraları zorlayan takımların karşı karşıya geleceği mücadelelere ev sahipliği yapacak. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmaları heyecanla bekliyor.