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    Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri

    Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2021 - 12:36
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 13:04
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    Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri

    2020-2021 Sezonu Süper Lig 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler duyuruldu. Galatasaray'ın bay geçeceği haftada Fenerbahçe ve Beşiktaş kritik maçta şampiyonluk yarışı için savaşacak.

    SALI

    Göztepe-Rizespor | Mustafa Öğretmenoğlu

    Fatih Karagümrük-Hatayspor | Volkan Bayarslan

    Trabzonspor-Kayserispor | Atilla Karaoğlan

    Süper Lig de 33. haftanın hakemleri #1

    ÇARŞAMBA

    Gençlerbirliği-BB. Erzurumspor | Suat Arslanboğa

    Konyaspor-Ankaragücü | Arda Kardeşler

    Antalyaspor-Sivasspor | Özgür Yankaya

    Beşiktaş-Alanyaspor | Ümit Öztürk

    Süper Lig de 33. haftanın hakemleri #2

    PERŞEMBE

    Denizlispor-Kasımpaşa | Alper Ulusoy

    Gaziantep FK-Başakşehir | Abdulkadir Bitigen

    Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe | Halis Özkahya

    Süper Lig de 33. haftanın hakemleri #3

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