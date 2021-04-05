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Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri
Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
- Haber Merkezi
- 05.04.2021 - 12:36
- Güncelleme : 05.04.2021 - 13:04
2020-2021 Sezonu Süper Lig 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler duyuruldu. Galatasaray'ın bay geçeceği haftada Fenerbahçe ve Beşiktaş kritik maçta şampiyonluk yarışı için savaşacak.
SALI
Göztepe-Rizespor | Mustafa Öğretmenoğlu
Fatih Karagümrük-Hatayspor | Volkan Bayarslan
Trabzonspor-Kayserispor | Atilla Karaoğlan
ÇARŞAMBA
Gençlerbirliği-BB. Erzurumspor | Suat Arslanboğa
Konyaspor-Ankaragücü | Arda Kardeşler
Antalyaspor-Sivasspor | Özgür Yankaya
Beşiktaş-Alanyaspor | Ümit Öztürk
PERŞEMBE
Denizlispor-Kasımpaşa | Alper Ulusoy
Gaziantep FK-Başakşehir | Abdulkadir Bitigen
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe | Halis Özkahya