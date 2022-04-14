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    Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu

    Süper Lig'de 33. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Lider Trabzonspor'un Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 12:47
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    Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu

    Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

    TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şu şekilde:

    15 Mart Cuma:

    Trabzonspor - Fatih Karagümrük (Halil Umut Meler)

    Kayserispor - Rizespor (Erkan Özdamar)

    16 Mart Cumartesi:

    Hatayspor - Sivasspor (Ozan Ergün)

    Altay - Başakşehir (Sarper Barış Saka)

    Alanyaspor - Antalyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

    Fenerbahçe - Göztepe (Yasin Kol)

    17 Mart Pazar:

    Konyaspor - Gaziantep FK (Volkan Bayarslan)

    Kasımpaşa - Adana Demirspor (Kadir Sağlam)

    Giresunspor - Beşiktaş (Arda Kardeşier)

    18 Mart Pazartesi:

    Galatasaray - Yeni Malatyaspor (Mustafa Kürşad Filiz)


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