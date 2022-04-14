Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 33. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Lider Trabzonspor'un Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şu şekilde:

15 Mart Cuma:

Trabzonspor - Fatih Karagümrük (Halil Umut Meler)

Kayserispor - Rizespor (Erkan Özdamar)

16 Mart Cumartesi:

Hatayspor - Sivasspor (Ozan Ergün)

Altay - Başakşehir (Sarper Barış Saka)

Alanyaspor - Antalyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

Fenerbahçe - Göztepe (Yasin Kol)

17 Mart Pazar:

Konyaspor - Gaziantep FK (Volkan Bayarslan)

Kasımpaşa - Adana Demirspor (Kadir Sağlam)

Giresunspor - Beşiktaş (Arda Kardeşier)

18 Mart Pazartesi:

Galatasaray - Yeni Malatyaspor (Mustafa Kürşad Filiz)