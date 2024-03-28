Süper Lig'de 33. haftanın programı belli oldu
ensonhaber.com

30 haftası tamamlanan Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Ligin tamamlanmasına 8 hafta kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kalan maçların programını düzenlemeyi sürdürüyor.

31 ve 32. hafta fikstürünün duyurulmasının ardından TFF, 33. haftanın programını da duyurdu.

Süper Lig'de 33. hafta programı şöyle:

19 Nisan Cuma

20.00 Beşiktaş - Ankaragücü

20 Nisan Cumartesi

13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük

16.00 Konyaspor - Alanyaspor

19.00 Samsunspor - Adana Demirspor

19.00 Kayserispor - Trabzonspor

21 Nisan Pazar

13.30 Başakşehir - Rizespor

16.00 Antalyaspor - Hatayaspor

19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

19.00 Galatasaray - Pendikspor

22 Nisan Pazartesi

20.00 Sivasspor - Fenerbahçe