Süper Lig'de 33. haftanın programı belli oldu

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30 haftası tamamlanan Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Ligin tamamlanmasına 8 hafta kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kalan maçların programını düzenlemeyi sürdürüyor.
31 ve 32. hafta fikstürünün duyurulmasının ardından TFF, 33. haftanın programını da duyurdu.
Süper Lig'de 33. hafta programı şöyle:
19 Nisan Cuma
20.00 Beşiktaş - Ankaragücü
20 Nisan Cumartesi
13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük
16.00 Konyaspor - Alanyaspor
19.00 Samsunspor - Adana Demirspor
19.00 Kayserispor - Trabzonspor
21 Nisan Pazar
13.30 Başakşehir - Rizespor
16.00 Antalyaspor - Hatayaspor
19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa
19.00 Galatasaray - Pendikspor
22 Nisan Pazartesi
20.00 Sivasspor - Fenerbahçe
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