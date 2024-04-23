Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtları açıklandı 33. haftanın tamamlanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, ligde oynanan maçların VAR kayıtlarını federasyonun YouTube hesabı üzerinden yayınladı.

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Süper Lig'de 33. hafta dün yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Sivasspor, konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla şampiyonluk yarışında haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların kazandığı haftada rakibinin 4 puan gerisine düştü.

Galatasaray ise sahasında Pendikspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Haftanın sona ermesiyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu, VAR kayıtlarını YouTube hesabından yayınladı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- İstanbulspor - Fatih Karagümrük müsabakasının 35. dakikasında konuk ekibin Markao ile bulduğu gol potansiyel ofsayt için inceleme verildi. Hakem Burak Şeker, pozisyonu monitörden izleyerek golü iptal etti.

- Aynı müsabakanın 45+2. dakikasında ofsayt ile durdurulan pozisyon öncesi kaleci Alp Arda'nın Rohden'e müdahalesi için inceleme tavsiyesi verildi. Hakem Şeker, pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

- İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçının 90+1. dakikasında İstanbulspor ceza sahası içerisinde hava topu mücadelesi sonrası 3. kez VAR uyarıda bulundu. Hakem Burak Şeker, Coly'nin topu elle oynadığını belirleyerek penaltı kararı verdi.

- Kayserispor - Trabzonspor maçının 28. dakikasında ev sahibinin kazandığı penaltı, inceleme sonrası iptal edildi.

- Aynı müsabakanın 52. dakikasında konuk ekibin Enis Bardhi ile bulduğu gol sonrası VAR'dan tavsiye kararı verildi. Hakem Çağdaş Altay, pozisyon başlangıcı öncesi faul olduğunu tespit ederek golü iptal etti.

- Sivasspor - Fenerbahçe karşılaşmasının 87. dakikasında VAR uyarısıyla hakem Cihan Aydın kenara geldi. Pozisyonu izleyen Aydın, kaleci Livakovic'in Rey Manaj'ın ayağına müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

Sivasspor - Fenerbahçe 87. dakikada Sivasspor'un kazandığı penaltı

Alman VAR hakemi Benjamin Brand: "Kalecinin net bir teması var. Hücum oyuncusunun ayağına, şuttan sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada inceleme öneriyorum."

Cihan Aydın: "Geliyorum incelemeye."

AVAR: "Kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor ve sahada inceleme öneriyor penaltı için."

Cihan Aydın: "İrfan sakin, Djiku bekle. Serdar bir çekilin ya! Tamam sakin. Bakacağım bir sakin."

Alman VAR hakemi Benjamin Brand: "Duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin. Kalecinin teması, tamam."

Cihan Aydın: "Tamam teması gördüm."

Alman VAR hakemi Benjamin Brand: "Şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz."

Cihan Aydın: "Normal hızda istiyorum. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum."

Alman VAR hakemi Benjamin Brand: "Onaylıyorum."