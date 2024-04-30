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Süper Lig'de 34. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 35. hafta fikstürü

Süper Lig'de 34. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 35. hafta fikstürü Süper Lig'de 34. hafta sona erdi. Lider Galatasaray galibiyet serisini sürdürürken Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe haftayı derbi galibiyetiyle kapattı. Son 4 haftaya girilirken ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor hariç 10 takımın daha ligden düşme ihtimali bulunuyor.