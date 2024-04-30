Süper Lig'de 34. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 35. hafta fikstürü

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan 10 maçta toplam 35 gol atıldı.
Alanyaspor-İstanbulspor ve Trabzonspor-Gaziantep FK maçları haftanın en gollü mücadeleleri oldu.
Ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, haftanın açılışında Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 15'e yükseltti.
Derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla yendi ve şampiyonluk şansını son haftalara taşıdı.
Ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor'un yanı sıra düşme hattında bulunan Pendikspor, Hatayspor ve Gaziantep FK, sahadan yenilgiyle ayrılırken 10 takımın daha ligden düşme ihtimali bulunuyor.
Süper Lig'de görünüm
34. haftanın sonuçları:
Adana Demirspor - Galatasaray: 0-3
Sivasspor - Konyaspor: 1-0
Kasımpaşa - Samsunspor: 1-0
Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-1
Hatayspor - Başakşehir: 1-2
Pendikspor - Kayserispor: 1-2
Alanyaspor - İstanbulspor: 6-0
Rizespor - Ankaragücü: 2-2
Trabzonspor - Gaziantep FK: 4-2
Fatih Karagümrük - Antalyaspor: 4-1
Puan durumu:
35. haftanın programı:
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış