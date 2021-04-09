Euro
9.7032
-0.14%
Dolar
8.1546
0.27%
Altın
457.35
-0.42%
Borsa
1.393
-1.65%
Bitcoin
480.428
1.12%
EXEN Coin
23.30
0.77%
4ºC
İstanbul
Açık 4 C

    Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri

    Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2021 - 12:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri

    2020-2021 Sezonu Süper Lig 34. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler duyuruldu.

    Şampiyonluk mücadelesinde kıyasıya mücadeleler izleyeceğimiz haftada, ligde kalmak için yarışan takımlar arasında da kümede kalma savaşına tanık olacağız.

    CUMARTESİ

    Hatayspor - Göztepe: Erkan Özdamar

    Rizespor - Trabzonspor: Cünyet Çakır

    Galatasaray - Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık

    Süper Lig de 34. haftanın hakemleri #1

    PAZAR

    Sivasspor - Konyaspor: Zorbay Küçük

    Kayserispor - Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

    MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği: Serkan Tokat

    Erzurumspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

    Süper Lig de 34. haftanın hakemleri #2

    PAZARTESİ

    Kasımpaşa - Malatyaspor: Bahattin Şimşek

    Fenerbahçe - Gaziantep: Mete Kalkavan

    Alanyaspor - Denizlispor: Yasin Kol

    Süper Lig de 34. haftanın hakemleri #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir