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Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri
Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
- Haber Merkezi
- 09.04.2021 - 12:40
2020-2021 Sezonu Süper Lig 34. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler duyuruldu.
Şampiyonluk mücadelesinde kıyasıya mücadeleler izleyeceğimiz haftada, ligde kalmak için yarışan takımlar arasında da kümede kalma savaşına tanık olacağız.
CUMARTESİ
Hatayspor - Göztepe: Erkan Özdamar
Rizespor - Trabzonspor: Cünyet Çakır
Galatasaray - Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık
PAZAR
Sivasspor - Konyaspor: Zorbay Küçük
Kayserispor - Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği: Serkan Tokat
Erzurumspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
PAZARTESİ
Kasımpaşa - Malatyaspor: Bahattin Şimşek
Fenerbahçe - Gaziantep: Mete Kalkavan
Alanyaspor - Denizlispor: Yasin Kol