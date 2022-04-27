Süper Lig'de 35. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 35. haftasında görev yapacak olan hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını Sarper Barış Saka, Trabzonspor-Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'in 35. haftası çok kritik maçlara sahne olacak. Şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

Bordo-mavililerin en yakın takipçisi Fenerbahçe ise Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Bu krtik maçların hakemleri de belli oldu.

Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan

Fenerbahçe -Gaziantep FK maçını Sarper Barış Saka, Trabzonspor - Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan, Kayserispor - Beşiktaş maçını Erkan Özdamar ve Galatasaray - Sivasspor maçını Kadir Sağlam yönetecek.

Abdulkadir Bitigen de döndü

Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığı döneminde Süper Lig hakem kadrosundan düşürülen Abdulkadir Bitigen, Hatayspor - Altay maçında görevlendirildi.