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    Süper Lig'de 35. hafta hakemleri belli oldu

    Süper Lig'in 35. haftasında görev yapacak olan hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını Sarper Barış Saka, Trabzonspor-Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.
    • 27.04.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 14:40
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    Süper Lig'de 35. hafta hakemleri belli oldu

    Süper Lig'in 35. haftası çok kritik maçlara sahne olacak. Şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

    Bordo-mavililerin en yakın takipçisi Fenerbahçe ise Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

    Bordo-mavililer 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Bu krtik maçların hakemleri de belli oldu.

    Süper Lig de 35. hafta hakemleri belli oldu #1

    Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan

    Fenerbahçe -Gaziantep FK maçını Sarper Barış Saka, Trabzonspor - Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan, Kayserispor - Beşiktaş maçını Erkan Özdamar ve Galatasaray - Sivasspor maçını Kadir Sağlam yönetecek.

    Süper Lig de 35. hafta hakemleri belli oldu #2

    Abdulkadir Bitigen de döndü

    Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığı döneminde Süper Lig hakem kadrosundan düşürülen Abdulkadir Bitigen, Hatayspor - Altay maçında görevlendirildi.


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