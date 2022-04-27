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- Süper Lig'de 35. hafta hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 35. hafta hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 35. haftasında görev yapacak olan hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını Sarper Barış Saka, Trabzonspor-Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.
- 27.04.2022 - 14:10
- Güncelleme : 27.04.2022 - 14:40
Süper Lig'in 35. haftası çok kritik maçlara sahne olacak. Şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.
Bordo-mavililerin en yakın takipçisi Fenerbahçe ise Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililer 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Bu krtik maçların hakemleri de belli oldu.
Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan
Fenerbahçe -Gaziantep FK maçını Sarper Barış Saka, Trabzonspor - Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan, Kayserispor - Beşiktaş maçını Erkan Özdamar ve Galatasaray - Sivasspor maçını Kadir Sağlam yönetecek.
Abdulkadir Bitigen de döndü
Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığı döneminde Süper Lig hakem kadrosundan düşürülen Abdulkadir Bitigen, Hatayspor - Altay maçında görevlendirildi.