Süper Lig'de 35. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 36. hafta fikstürü

Süper Lig'in 35. haftası tamamlandı.
Sivasspor'u sahasında 6-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 96'ya çıkararak en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.
Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, deplasmandan 0-0 beraberlikle dönerken bitime 3 maç kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.
Ligde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, Samsunspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olurken dördüncü sıradaki Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup edip puanını 55'e çıkararak Trabzonspor'la puan farkını 3'e indirdi.
Taraftarı önünde Rizespor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yenen Beşiktaş ise 54 puanla beşinci sırada bulunuyor.
Küme düşme hattında puanlar yakın
Haftaya küme düşme hattında giren ekiplerden Pendikspor, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken Gaziantep FK ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı.
33 puanlı Pendikspor 19'uncu, 34 puanlı Hatayspor 18'inci, 35 puanlı Gaziantep FK ise 17'inci yer alıyor.
Süper Lig'de görünüm
35. haftanın sonuçları:
Ankaragücü-Alanyaspor: 1-1
Beşiktaş-Rizespor: 3-2
İstanbulspor-Adana Demirspor: 0-1
Kayserispor-Fatih Karagümrük: 2-2
Samsunspor-Trabzonspor: 3-1
Başakşehir-Kasımpaşa: 4-1
Galatasaray-Sivasspor: 6-1
Gaziantep FK-Hatayspor: 1-1
Antalyaspor-Pendikspor: 1-2
Konyaspor-Fenerbahçe: 0-0
Puan durumu:
36. haftanın programı:
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