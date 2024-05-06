Süper Lig'de 35. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 36. hafta fikstürü
AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 35. haftası tamamlandı.

Sivasspor'u sahasında 6-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 96'ya çıkararak en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.

Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, deplasmandan 0-0 beraberlikle dönerken bitime 3 maç kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.

Ligde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, Samsunspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olurken dördüncü sıradaki Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup edip puanını 55'e çıkararak Trabzonspor'la puan farkını 3'e indirdi.

Taraftarı önünde Rizespor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yenen Beşiktaş ise 54 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Küme düşme hattında puanlar yakın

Haftaya küme düşme hattında giren ekiplerden Pendikspor, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken Gaziantep FK ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı.

33 puanlı Pendikspor 19'uncu, 34 puanlı Hatayspor 18'inci, 35 puanlı Gaziantep FK ise 17'inci yer alıyor.

Süper Lig'de görünüm

35. haftanın sonuçları:

Ankaragücü-Alanyaspor: 1-1

Beşiktaş-Rizespor: 3-2

İstanbulspor-Adana Demirspor: 0-1

Kayserispor-Fatih Karagümrük: 2-2

Samsunspor-Trabzonspor: 3-1

Başakşehir-Kasımpaşa: 4-1

Galatasaray-Sivasspor: 6-1

Gaziantep FK-Hatayspor: 1-1

Antalyaspor-Pendikspor: 1-2

Konyaspor-Fenerbahçe: 0-0

Puan durumu:

36. haftanın programı:

İlginizi Çekebilir Galatasaray'da derbi planı: Çifte kupayı kutlayalım