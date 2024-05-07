Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabından yayınlandı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 35. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.

Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, deplasmandan 0-0 beraberlikle dönerken bitime 3 maç kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.

Sivasspor'u sahasında 6-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 96'ya çıkardı.

Avrupa mücadelesi devam ediyor

Ligde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, Samsunspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olurken, dördüncü sıradaki Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup edip puanını 55'e çıkararak bordo-mavili ekiple puan farkını 3'e indirdi.

Taraftarı önünde Rizespor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yenen Beşiktaş ise 54 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Küme düşme hattında puanlar yakın

Haftaya küme düşme hattında giren ekiplerden Pendikspor, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken, Gaziantep FK ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı.

33 puanlı Pendikspor 19'uncu, 34 puanlı Hatayspor 18'inci, 35 puanlı Gaziantep FK ise 17. sırada yer alıyor.

VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 35. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Kayserispor - Fatih Karagümrük müsabakasının 84. dakikasında hakem Atilla Karaoğlan Eray Özbek'in, Sofiane Feghouli'ye faul yaptığı gerekçesiyle oyunu durdurdu. VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen Karaoğlan, Feghouli'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

- Antalyaspor - Pendikspor maçının 72. dakikasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na VAR uyarıda bulundu. Pozisyonu monitörden izleyen Numanoğlu, Sander Van de Streek'in Erdem Özgenç'e kural dışı müdahalesi nedeniyle kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)