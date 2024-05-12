Süper Lig'de 36. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 37. hafta fikstürü Süper Lig'in 36. haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılırken Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u 3-0 yendi.

AA

Süper Lig'de 36. hafta tamamlandı.

Lider Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 90. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı son 2 haftaya girilirken korudu. Fenerbahçe ise sahasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 yendi.

Ligde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, sahasında İstanbulspor'u 3-0 mağlup ederken, dördüncü sıradaki Başakşehir de deplasmanda Sivasspor'u 1-0 yendi. Beşinci sıradaki Beşiktaş ise deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve Başakşehir ile arasındaki puan farkı 3'e yükseldi.

Küme düşme hattındaki takımlar haftayı galibiyetle kapattı

Küme düşme hattındaki ekiplerden Pendikspor sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederken, Atakaş Hatayspor da evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

Haftaya küme düşme hattında giren Gaziantep FK ise deplasmanda Adana Demirspor'u 6-1 yenerek, puanını 38'e yükseltti ve düşme hattından çıkmayı başardı. Galatasaray'a 3-2 kaybeden Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı ve düşme hattına girdi.

36 puanlı Pendikspor 19'uncu, 37 puanlı Hatayspor 18'inci, aynı puana sahip Fatih Karagümrük ise 17. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de görünüm

36. haftanın sonuçları:

Fenerbahçe-Kayserispor: 3-0



Trabzonspor-İstanbulspor: 3-0



Fatih Karagümrük-Galatasaray: 2-3



Konyaspor-Samsunspor: 3-0



Adana Demirspor-Gaziantep FK: 1-6



Sivasspor-Başakşehir: 0-1



Kasımpaşa-Antalyaspor: 3-1



Alanyaspor-Beşiktaş: 1-1



Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü: 2-1



Pendikspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Puan durumu

37. haftanın programı:

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)