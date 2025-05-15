Süper Lig’de 36. haftanın hakemleri duyuruldu
İHA

Süper Lig’de 36. hafta heyecanı 17 Mayıs Cumartesi ve 18 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

36. HAFTANIN PROGRAMI VE MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER

17 Mayıs Cumartesi

19.00 Adana Demirspor - Hatayspor: Ömer Faruk Turtay

18 Mayıs Pazar

19.00 Samsunspor - Sivasspor: Halil Umut Meler

19.00 Bodrum FK - Trabzonspor: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray - Kayserispor: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Ozan Ergün

19.00 Alanyaspor - Beşiktaş: Mehmet Türkmen

19.00 Antalyaspor - Gaziantep FK: Alper Akarsu

19.00 Rizespor - Göztepe: Oğuzhan Çakır

19.00 Kasımpaşa - Başakşehir: Atilla Karaoğlan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor