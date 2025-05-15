Süper Lig’de 36. haftanın hakemleri duyuruldu

İHA
Süper Lig’de 36. hafta heyecanı 17 Mayıs Cumartesi ve 18 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
36. HAFTANIN PROGRAMI VE MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER
17 Mayıs Cumartesi
19.00 Adana Demirspor - Hatayspor: Ömer Faruk Turtay
18 Mayıs Pazar
19.00 Samsunspor - Sivasspor: Halil Umut Meler
19.00 Bodrum FK - Trabzonspor: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray - Kayserispor: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Ozan Ergün
19.00 Alanyaspor - Beşiktaş: Mehmet Türkmen
19.00 Antalyaspor - Gaziantep FK: Alper Akarsu
19.00 Rizespor - Göztepe: Oğuzhan Çakır
19.00 Kasımpaşa - Başakşehir: Atilla Karaoğlan
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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