Süper Lig'de 36'ncı haftanın hakemleri

Süper Lig'de 36. hafta karşılaşmaları, 12 Mayıs Pazar günü aynı saatte oynanacak.
Pazar günü oynanacak olan mücadelelerde merakla beklenen Fenerbahçe - Kayserispor maçına genç hakem Direnç Tonusluoğlu atanırken, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında ise Volkan Bayarslan düdük çalacak.
İşte haftanın maçları ve hakemleri:
19.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Trabzonspor - İstanbul: Emre Kargın
19.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Volkan Bayarslan
19.00 Konyaspor - Samsunspor: Kadir Sağlam
19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK (Yeni Adana): Abdulkadir Bitigen
19.00 Sivasspor - Başakşehir FK (BG Grup 4 Eylül): Bahattin Şimşek
19.00 Kasımpaşa - Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan): Oğuzhan Çakır
19.00 Alanyaspor - Beşiktaş (Alanya Oba): Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Hatayspor - Ankaragücü (Mersin): Ali Şansalan
19.00 Pendikspor - Rizespor (Pendik): Atilla Karaoğlan
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