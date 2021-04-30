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Süper Lig'de 39. haftanın hakemleri
2020-2021 Sezonu Süper Lig 39. hafta ve TFF 1. Lig 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
- Haber Merkezi
- 30.04.2021 - 11:56
- Güncelleme : 30.04.2021 - 12:07
Spor Toto Süper Lig'de 39. haftada önemli maçları yönetecek hakemler belli oldu.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ
Beşiktaş -Hatayspor maçını Ali Palabıyık, Gernçlerbirliği- Galatasaray maçını Halis Özkahya ve Fenerbahçe -Erzurumspor maçını Mete Kalkavan yönetecek.
Son olarak Alanyaspor-Fenerbahçe maçını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu'ya ise bu hafta görev verilmedi.
Beşiktaş-Hatayspor: Ali Palabıyık
Gençlerbirliği-Galatasaray: Halis Özkahya
Fenerbahçe-BB Erzurumspor: Mete Kalkavan