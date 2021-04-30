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    Süper Lig'de 39. haftanın hakemleri

    2020-2021 Sezonu Süper Lig 39. hafta ve TFF 1. Lig 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2021 - 11:56
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 12:07
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    Süper Lig'de 39. haftanın hakemleri

    Spor Toto Süper Lig'de 39. haftada önemli maçları yönetecek hakemler belli oldu.

    İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

    Beşiktaş -Hatayspor maçını Ali Palabıyık, Gernçlerbirliği- Galatasaray maçını Halis Özkahya ve Fenerbahçe -Erzurumspor maçını Mete Kalkavan yönetecek.

    Son olarak Alanyaspor-Fenerbahçe maçını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu'ya ise bu hafta görev verilmedi.

    Beşiktaş-Hatayspor: Ali Palabıyık

    Gençlerbirliği-Galatasaray: Halis Özkahya

    Fenerbahçe-BB Erzurumspor: Mete Kalkavan

    Süper Lig de 39. haftanın hakemleri #1

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