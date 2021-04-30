Süper Lig'de 39. haftanın hakemleri

2020-2021 Sezonu Süper Lig 39. hafta ve TFF 1. Lig 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 39. haftada önemli maçları yönetecek hakemler belli oldu.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

Beşiktaş -Hatayspor maçını Ali Palabıyık, Gernçlerbirliği- Galatasaray maçını Halis Özkahya ve Fenerbahçe -Erzurumspor maçını Mete Kalkavan yönetecek.

Son olarak Alanyaspor-Fenerbahçe maçını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu'ya ise bu hafta görev verilmedi.

Beşiktaş-Hatayspor: Ali Palabıyık

Gençlerbirliği-Galatasaray: Halis Özkahya

Fenerbahçe-BB Erzurumspor: Mete Kalkavan