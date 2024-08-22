Süper Lig'de 3'üncü haftanın hakemleri Süper Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

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Süper Lig 3. hafta müsabakaları 23, 24, 25 ve 26 Ağustos'ta oynanacak. Buna göre oynanacak altı maçın hakemleri de açıklandı.

İşte Süper Lig'de oynanacak 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler:

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

Alanyaspor - Göztepe: Muhammet Ali Metinoğlu

Sivasspor - Eyüpspor: Zorbay Küçük

Bodrum FK - Konyaspor: Çağdaş Altay

Kasımpaşa - Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Antalyaspor - Hatayspor: Atilla Karaoğlan

Rizespor - Fenerbahçe: Turgut Doman

TEMSİLCİLERİMİZİN MAÇLARI ERTELENDİ

Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor maçları ertelendi.

Beşiktaş ise ligde haftayı bay geçecek.

"TURGUT DOMAN BU MAÇI HAK ETMEDİ"

Deniz Çoban, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "İlk iki hafta maç yöneten ve performansı bana göre vasatın altında olan Turgut Doman, haftanın en önemli maçına atanmış. Bu atamayla risk aldığını düşünüyorum. Bana göre Doman, performans olarak bu maçı hak edecek bir sezon başlangıcı yapamadı." ifadelerini kullandı.