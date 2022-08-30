Süper Lig'de 4. hafta sonuçları ve görünüm

Süper Lig'de 4. hafta sonuçları ve görünüm

Süper Lig'in 4. haftası, iki karşılaşmayla tamamlanırken, Sivasspor'u 3-1 yenen Beşiktaş, averajla lider oldu.

Ligde dün oynanan maçlarda Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve liderliği kaybetti.

Haftanın son maçında ise Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Rakibini 3-1 yenen Beşiktaş, 10 puan ve averajla liderliğe yükseldi.

Aynı puana sahip Gaziantep FK ise haftayı ikinci sırada tamamladı.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Gaziantep FK-Antalyaspor: 5-2

Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 4-1

Adana Demirspor-Ümraniyespor: 1-0

Alanyaspor-İstanbulspor: 0-1

Kasımpaşa-Hatayspor: 1-0

Kayserispor-Giresunspor: 3-0

Trabzonspor-Galatasaray: 0-0

Konyaspor-Fenerbahçe: 1-0

Beşiktaş-Sivasspor: 3-1

Puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:

2 Eylül Cuma:

21.00 Ümraniyespor-Trabzonspor (Stat henüz belli değil)

3 Eylül Cumartesi:

19.15 Sivasspor-Fatih Karagümrük (Sivas 4 Eylül)

19.15 Başakşehir-Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Fenerbahçe- Kayserispor (Ülker)

21.45 Giresunspor-Konyaspor (Çotanak)

4 Eylül Pazar:

19.15 Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)

21.45 Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

5 Eylül Pazartesi:

21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)