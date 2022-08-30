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    Süper Lig'de 4. hafta sonuçları ve görünüm

    Süper Lig'in 4. haftası, iki karşılaşmayla tamamlanırken, Sivasspor'u 3-1 yenen Beşiktaş, averajla lider oldu.
    • 30.08.2022 - 03:10
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    Süper Lig'de 4. hafta sonuçları ve görünüm

    Ligde dün oynanan maçlarda Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve liderliği kaybetti.

    Haftanın son maçında ise Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Rakibini 3-1 yenen Beşiktaş, 10 puan ve averajla liderliğe yükseldi.

    Aynı puana sahip Gaziantep FK ise haftayı ikinci sırada tamamladı.

    Sonuçlar

    Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

    Gaziantep FK-Antalyaspor: 5-2

    Süper Lig de 4. hafta sonuçları ve görünüm #1

    Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 4-1

    Süper Lig de 4. hafta sonuçları ve görünüm #2

    Adana Demirspor-Ümraniyespor: 1-0

    Süper Lig de 4. hafta sonuçları ve görünüm #3

    Alanyaspor-İstanbulspor: 0-1

    Süper Lig de 4. hafta sonuçları ve görünüm #4

    Kasımpaşa-Hatayspor: 1-0

    Süper Lig de 4. hafta sonuçları ve görünüm #5

    Kayserispor-Giresunspor: 3-0

    Süper Lig de 4. hafta sonuçları ve görünüm #6

    Trabzonspor-Galatasaray: 0-0

    Süper Lig de 4. hafta sonuçları ve görünüm #7

    Konyaspor-Fenerbahçe: 1-0

    Süper Lig de 4. hafta sonuçları ve görünüm #8

    Beşiktaş-Sivasspor: 3-1

    Süper Lig de 4. hafta sonuçları ve görünüm #9

    Puan durumu

    Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

    Süper Lig de 4. hafta sonuçları ve görünüm #10

    Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:

    2 Eylül Cuma:

    21.00 Ümraniyespor-Trabzonspor (Stat henüz belli değil)

    3 Eylül Cumartesi:

    19.15 Sivasspor-Fatih Karagümrük (Sivas 4 Eylül)

    19.15 Başakşehir-Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

    21.45 Fenerbahçe- Kayserispor (Ülker)

    21.45 Giresunspor-Konyaspor (Çotanak)

    4 Eylül Pazar:

    19.15 Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)

    21.45 Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

    21.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

    5 Eylül Pazartesi:

    21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)


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