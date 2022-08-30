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Süper Lig'de 4. hafta sonuçları ve görünüm
- 30.08.2022 - 03:10
Ligde dün oynanan maçlarda Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve liderliği kaybetti.
Haftanın son maçında ise Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Rakibini 3-1 yenen Beşiktaş, 10 puan ve averajla liderliğe yükseldi.
Aynı puana sahip Gaziantep FK ise haftayı ikinci sırada tamamladı.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Gaziantep FK-Antalyaspor: 5-2
Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 4-1
Adana Demirspor-Ümraniyespor: 1-0
Alanyaspor-İstanbulspor: 0-1
Kasımpaşa-Hatayspor: 1-0
Kayserispor-Giresunspor: 3-0
Trabzonspor-Galatasaray: 0-0
Konyaspor-Fenerbahçe: 1-0
Beşiktaş-Sivasspor: 3-1
Puan durumu
Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:
2 Eylül Cuma:
21.00 Ümraniyespor-Trabzonspor (Stat henüz belli değil)
3 Eylül Cumartesi:
19.15 Sivasspor-Fatih Karagümrük (Sivas 4 Eylül)
19.15 Başakşehir-Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Fenerbahçe- Kayserispor (Ülker)
21.45 Giresunspor-Konyaspor (Çotanak)
4 Eylül Pazar:
19.15 Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)
21.45 Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
5 Eylül Pazartesi:
21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)