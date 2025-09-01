Süper Lig'de 4. haftanın ardından oluşan puan durumu

Süper Lig'de 4. hafta sona erdi...

Tamamlanan 4. haftanın ardından Galatasaray, liderliğini korudu.

Sarı-kırmızılılar sahasında, Rizespor'u 3-1'le geçti.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE KAYIPSIZ ATLATTI

Fenerbahçe ise Gençlerbirliği deplasmanından 3 puanla döndü.

Sarı-lacivertliler de 3-1'lik skorla Gençlerbirliği'ni mağlup etti.

Son olarak Trabzonspor, Samsunspor'la 1-1 berabere kalırken Beşiktaş da Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ YENİLDİ, TRABZONSPOR BERABERE KALDI

Maçların ardından ise milli araya girildi.

Süper Lig'in 4. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Sonuçlar

Göztepe-Konyaspor: 1-1

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 2-3

Kocaelispor-Kayserispor: 1-1

Antalyaspor-Fatih Karagümrük: 1-2

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 3-1

Başakşehir-Eyüpspor: 0-0

Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-3

Trabzonspor-Samsunspor: 1-1

Alanyaspor-Beşiktaş: 2-0