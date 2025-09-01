Süper Lig'de 4. haftanın ardından oluşan puan durumu

Süper Lig'de 4. hafta sona erdi...
Tamamlanan 4. haftanın ardından Galatasaray, liderliğini korudu.
Sarı-kırmızılılar sahasında, Rizespor'u 3-1'le geçti.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE KAYIPSIZ ATLATTI
Fenerbahçe ise Gençlerbirliği deplasmanından 3 puanla döndü.
Sarı-lacivertliler de 3-1'lik skorla Gençlerbirliği'ni mağlup etti.
Son olarak Trabzonspor, Samsunspor'la 1-1 berabere kalırken Beşiktaş da Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.
BEŞİKTAŞ YENİLDİ, TRABZONSPOR BERABERE KALDI
Maçların ardından ise milli araya girildi.
Süper Lig'in 4. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Sonuçlar
Göztepe-Konyaspor: 1-1
Kasımpaşa-Gaziantep FK: 2-3
Kocaelispor-Kayserispor: 1-1
Antalyaspor-Fatih Karagümrük: 1-2
Galatasaray-Çaykur Rizespor: 3-1
Başakşehir-Eyüpspor: 0-0
Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-3
Trabzonspor-Samsunspor: 1-1
Alanyaspor-Beşiktaş: 2-0