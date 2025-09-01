Abone ol: Google News

Süper Lig'de 4. haftanın ardından oluşan puan durumu

Süper Lig'de 4. hafta sona erdi... Tamamlanan 4. haftanın ardından Galatasaray ve Fenerbahçe galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Alanyaspor'a kaybederken, Trabzonspor da Samsunspor karşısında 2 puan bıraktı.

Yayınlama Tarihi: 01.09.2025 09:03
Tamamlanan 4. haftanın ardından Galatasaray, liderliğini korudu.

Sarı-kırmızılılar sahasında, Rizespor'u 3-1'le geçti.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE KAYIPSIZ ATLATTI 

Fenerbahçe ise Gençlerbirliği deplasmanından 3 puanla döndü.

Sarı-lacivertliler de 3-1'lik skorla Gençlerbirliği'ni mağlup etti.

Son olarak Trabzonspor, Samsunspor'la 1-1 berabere kalırken Beşiktaş da Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ YENİLDİ, TRABZONSPOR BERABERE KALDI

Maçların ardından ise milli araya girildi.

Süper Lig'in 4. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Sonuçlar

Göztepe-Konyaspor: 1-1

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 2-3

Kocaelispor-Kayserispor: 1-1

Antalyaspor-Fatih Karagümrük: 1-2

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 3-1

Başakşehir-Eyüpspor: 0-0

Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-3

Trabzonspor-Samsunspor: 1-1

Alanyaspor-Beşiktaş: 2-0

