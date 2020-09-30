Dolar
7.7767
-0.5129%
Euro
9.1079
-0.7713%
Altın
1882.9
-0.7966%
Borsa
1133.6
0.9214%
G. Altın
472.334
-0.8817%
Bitcoin
83422.95
-0.9814%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri

    2020-2021 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2020 - 11:48
    • Güncelleme : 30.09.2020 - 11:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri

    Süper Lig'in 4. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

    Ligin açılış maçlarında Ankaragücü - Kayserispor mücadelesini hakem Bahattin Şimşek, Gaziantep FK - Trabzonspor karşılaşmasını ise Fırat Aydınus yönetecek.

    İŞTE KRİTİK MAÇLARIN HAKEMLERİ

    2 EKİM CUMA

    20.00 Ankaragücü - Kayserispor (Bahattin Şimşek)

    20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor (Fırat Aydınus)

    3 EKİM CUMARTESİ

    13.30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor (Alper Ulusoy)

    16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Rizespor (Ümit Öztürk)

    16.00 Başakşehir - Göztepe (Özgür Yankaya)

    19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük (Yaşar Kemal Uğurlu)

    4 EKİM PAZAR

    13.30 Denizlispor - Konyaspor (Hüseyin Göçek)

    16.00 Alanyaspor - Hatayspor (Atilla Karaoğlan)

    16.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)

    19.00 Kasımpaşa - Galatasaray (Cüneyt Çakır)

    Süper Lig de 4. haftanın hakemleri #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir