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- Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri
- Haber Merkezi
- 30.09.2020 - 11:48
- Güncelleme : 30.09.2020 - 11:48
Süper Lig'in 4. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Ligin açılış maçlarında Ankaragücü - Kayserispor mücadelesini hakem Bahattin Şimşek, Gaziantep FK - Trabzonspor karşılaşmasını ise Fırat Aydınus yönetecek.
İŞTE KRİTİK MAÇLARIN HAKEMLERİ
2 EKİM CUMA
20.00 Ankaragücü - Kayserispor (Bahattin Şimşek)
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor (Fırat Aydınus)
3 EKİM CUMARTESİ
13.30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor (Alper Ulusoy)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Rizespor (Ümit Öztürk)
16.00 Başakşehir - Göztepe (Özgür Yankaya)
19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük (Yaşar Kemal Uğurlu)
4 EKİM PAZAR
13.30 Denizlispor - Konyaspor (Hüseyin Göçek)
16.00 Alanyaspor - Hatayspor (Atilla Karaoğlan)
16.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)
19.00 Kasımpaşa - Galatasaray (Cüneyt Çakır)