Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri duyuruldu

Milli maç öncesindeki son hafta olan 2023-2024 sezonunun 4. haftası 1 Eylül Cuma akşamı oynanacak 2 karşılaşma ile resmen başlayacak.
Saat 21.00'de Rizespor - Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa - Trabzonspor maçlarıyla başlayacak 4. haftada müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir.
İşte haftanın hakemleri:
Kasımpaşa-Trabzonspor: Erkan Özdamar
Gaziantep FK-Galatasaray: Ali Şansalan
Beşiktaş-Sivasspor: Zorbay Küçük
Ankaragücü-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
Rizespor-Karagümrük: Murat Erdoğan
Pendikspor-Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
Başakşehir-Konyaspor: Atilla Karaoğlan
Antalyaspor-Kayserispor: Yasin Kol
Samsunspor-İstanbulspor: Burak Şeker
Hatayspor-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka