Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri duyuruldu

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Milli maç öncesindeki son hafta olan 2023-2024 sezonunun 4. haftası 1 Eylül Cuma akşamı oynanacak 2 karşılaşma ile resmen başlayacak.

Saat 21.00'de Rizespor - Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa - Trabzonspor maçlarıyla başlayacak 4. haftada müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir.