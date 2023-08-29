Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri duyuruldu
ensonhaber.com

Milli maç öncesindeki son hafta olan 2023-2024 sezonunun 4. haftası 1 Eylül Cuma akşamı oynanacak 2 karşılaşma ile resmen başlayacak.

Saat 21.00'de Rizespor - Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa - Trabzonspor maçlarıyla başlayacak 4. haftada müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir.

İşte haftanın hakemleri:

Kasımpaşa-Trabzonspor: Erkan Özdamar

Gaziantep FK-Galatasaray: Ali Şansalan

Beşiktaş-Sivasspor: Zorbay Küçük

Ankaragücü-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

Rizespor-Karagümrük: Murat Erdoğan

Pendikspor-Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

Başakşehir-Konyaspor: Atilla Karaoğlan

Antalyaspor-Kayserispor: Yasin Kol

Samsunspor-İstanbulspor: Burak Şeker

Hatayspor-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka