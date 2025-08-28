Süper Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor

Abone ol: Google News

Süper Lig'de 4. hafta Göztepe ile Konyaspor arasında oynanacak müsabakayla start alacak.

Yayınlama Tarihi: 28.08.2025 18:00
Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Göztepe, Konyaspor'u ağırlayacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak.

MAÇ PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ligde 4. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

21.30 Göztepe-Konyaspor

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK

19.00 Kocaelispor-Kayserispor 

21.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük 

21.30 Galatasaray-Rizespor

31 Ağustos Pazar:

19.00 Başakşehir-Eyüpspor

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe

21.30 Trabzonspor-Samsunspor

21.30  Alanyaspor-Beşiktaş

