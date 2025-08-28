Süper Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yarın başlayacak.
Haftanın açılış mücadelesinde Göztepe, Konyaspor'u ağırlayacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak.
MAÇ PROGRAMI
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ligde 4. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
21.30 Göztepe-Konyaspor
30 Ağustos Cumartesi:
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK
19.00 Kocaelispor-Kayserispor
21.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük
21.30 Galatasaray-Rizespor
31 Ağustos Pazar:
19.00 Başakşehir-Eyüpspor
19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe
21.30 Trabzonspor-Samsunspor
21.30 Alanyaspor-Beşiktaş