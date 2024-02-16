Süper Lig'de 4 haftanın programı belli oldu! Derbi tarihleri açıklandı

ensonhaber.com
25 haftası geride kalan Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
13 hafta sonra tamamlanacak olan 2023-2024 futbol sezonunda şampiyonluk yarışı ve alt sıralarda kıran kırana bir mücadele yaşanıyor.
Ligin kaderini yakından etkileyecek olan 27, 28, 29 ve 30. hafta programları ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.
Derbi tarihleri belli oldu
Ligin 28. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı ağırlayacağı mücadele, 3 Mart Pazar günü saat 19.00’da yapılacak.
Süper Lig'in 30. haftasında ise Trabzonspor ile Fenerbahçe, 17 Mart Pazar günü saat 20.30’da karşı karşıya gelecek.
İşte 4 haftanın programı
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış