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Süper Lig'de 4 haftanın programı belli oldu! Derbi tarihleri açıklandı

Süper Lig'de 4 haftanın programı belli oldu! Derbi tarihleri açıklandı Süper Lig’de 27, 28, 29 ve 30. haftalarda oynanacak maçların programı belli oldu. Buna göre Beşiktaş-Galatasaray derbisi 3 Mart Pazar günü, Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası da 17 Mart Pazar günü yapılacak.