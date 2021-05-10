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    Süper Lig'de 41. haftanın hakemleri

    2020-2021 Sezonu Süper Lig 41. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2021 - 15:17
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 15:43
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    Süper Lig'de 41. haftanın hakemleri

    Süper Lig'de 41'inci haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre; yarın Süper Lig'de saat 17.00'de oynanacak Konyaspor-Trabzonspor maçı hariç, tamamı saat 20.30'da başlayacak 10 karşılaşmada görev yapacak hakemler şöyle:

    Süper Lig de 41. haftanın hakemleri #1

    HAFTANIN HAKEMLERİ

    17.00 Konyaspor - Trabzonspor (Ali Şansalan)

    20.30 Alanyaspor - BB Erzurumspor (Alper Ulusoy)

    20.30 Kasımpaşa - Ankaragücü (Mete Kalkavan)

    20.30 Fenerbahçe - Sivasspor (Halis Özkahya)

    20.30 Başakşehir - Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)

    20.30 Gaziantep FK - Rİzespor (Zorbay Küçük)

    20.30 Yeni Malatyaspor - Hatayspor (Halil Umut Meler)

    20.30 Denizlispor - Galatasaray (Abdulkadir Bitigen)

    20.30 Beşiktaş - Fatih Karagümrük (Ali Palabıyık)

    20.30 Gençlerbirliği - Göztepe (Suat Arslanboğa)

    Süper Lig de 41. haftanın hakemleri #2

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