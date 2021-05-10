Süper Lig'de 41. haftanın hakemleri

2020-2021 Sezonu Süper Lig 41. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 41'inci haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre; yarın Süper Lig'de saat 17.00'de oynanacak Konyaspor-Trabzonspor maçı hariç, tamamı saat 20.30'da başlayacak 10 karşılaşmada görev yapacak hakemler şöyle:

HAFTANIN HAKEMLERİ

17.00 Konyaspor - Trabzonspor (Ali Şansalan)

20.30 Alanyaspor - BB Erzurumspor (Alper Ulusoy)

20.30 Kasımpaşa - Ankaragücü (Mete Kalkavan)

20.30 Fenerbahçe - Sivasspor (Halis Özkahya)

20.30 Başakşehir - Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)

20.30 Gaziantep FK - Rİzespor (Zorbay Küçük)

20.30 Yeni Malatyaspor - Hatayspor (Halil Umut Meler)

20.30 Denizlispor - Galatasaray (Abdulkadir Bitigen)

20.30 Beşiktaş - Fatih Karagümrük (Ali Palabıyık)

20.30 Gençlerbirliği - Göztepe (Suat Arslanboğa)