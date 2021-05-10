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- Süper Lig'de 41. haftanın hakemleri
Süper Lig'de 41. haftanın hakemleri
- Haber Merkezi
- 10.05.2021 - 15:17
- Güncelleme : 10.05.2021 - 15:43
Süper Lig'de 41'inci haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre; yarın Süper Lig'de saat 17.00'de oynanacak Konyaspor-Trabzonspor maçı hariç, tamamı saat 20.30'da başlayacak 10 karşılaşmada görev yapacak hakemler şöyle:
HAFTANIN HAKEMLERİ
17.00 Konyaspor - Trabzonspor (Ali Şansalan)
20.30 Alanyaspor - BB Erzurumspor (Alper Ulusoy)
20.30 Kasımpaşa - Ankaragücü (Mete Kalkavan)
20.30 Fenerbahçe - Sivasspor (Halis Özkahya)
20.30 Başakşehir - Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)
20.30 Gaziantep FK - Rİzespor (Zorbay Küçük)
20.30 Yeni Malatyaspor - Hatayspor (Halil Umut Meler)
20.30 Denizlispor - Galatasaray (Abdulkadir Bitigen)
20.30 Beşiktaş - Fatih Karagümrük (Ali Palabıyık)
20.30 Gençlerbirliği - Göztepe (Suat Arslanboğa)