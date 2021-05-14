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    Süper Lig'de 42. haftanın hakemleri

    Süper Lig'de 42. haftanın hakemleri

    Süper Lig'in son haftasında maçları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2021 - 15:40
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    Süper Lig'in son haftasında heyecan dolu maçlar oynanacak. Şampiyonun belli olacağı haftada Galatatasaray, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlarken, Beşiktaş Göztepe deplasmanına gidecek. Fenerbahçe ise Kayserispor'a konuk olacak.

    Nefes kesen mücadelelerin oynanacağı 42. haftanın hakemleri de açıklandı.

    Süper Lig de 42. haftanın hakemleri #1

    42. HAFTANIN HAKEMLERİ

    Son haftada oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler;

    Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus

    Galatasaray-Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

    Kayserispor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

    Trabzonspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

    Ankaragücü-Alanyaspor: Ümit Öztürk

    Sivasspor - Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

    Rizespor - Başakşehir: Koray Gençerler

    Hatayspor - Gaziantep FK: Serkan Tokat

    Fatih Karagümrük - Denizlispor: Atila Karaoğlan

    Süper Lig de 42. haftanın hakemleri #2

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