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Süper Lig'de 42. haftanın hakemleri
Süper Lig'in son haftasında maçları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı.
- Haber Merkezi
- 14.05.2021 - 15:40
Süper Lig'in son haftasında heyecan dolu maçlar oynanacak. Şampiyonun belli olacağı haftada Galatatasaray, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlarken, Beşiktaş Göztepe deplasmanına gidecek. Fenerbahçe ise Kayserispor'a konuk olacak.
Nefes kesen mücadelelerin oynanacağı 42. haftanın hakemleri de açıklandı.
42. HAFTANIN HAKEMLERİ
Son haftada oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler;
Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus
Galatasaray-Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
Kayserispor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Trabzonspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
Ankaragücü-Alanyaspor: Ümit Öztürk
Sivasspor - Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu
Rizespor - Başakşehir: Koray Gençerler
Hatayspor - Gaziantep FK: Serkan Tokat
Fatih Karagümrük - Denizlispor: Atila Karaoğlan