Süper Lig'in 5. haftası sona erdi. Eyüpspor karşısında galibiyete uzanan Galatasaray, yoluna kayıpsız devam etti.

Yayınlama Tarihi: 15.09.2025 23:04
Süper Lig'de 5. haftanın ardından oluşan puan durumu

Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı.

Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 yenerek kayıpsız liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş ise Başakşehir'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yendi.

SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

5. haftanın sonuçları:

Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 0-1

Samsunspor-Antalyaspor: 1-2

Eyüpspor-Galatasaray: 0-2

Konyaspor-Alanyaspor: 1-2

Beşiktaş-Başakşehir: 2-1

Kayserispor-Göztepe: 1-1

Gaziantep FK-Kocaelispor: 2-0

Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0

Rizespor-Gençlerbirliği: 1-0

6. haftanın programı:

19 Eylül Cuma

20.00 Göztepe-Beşiktaş

20 Eylül Cumartesi

17.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor

20.00 Antalyaspor-Kayserispor

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK

21 Eylül Pazar

17.00 Kocaelispor-Rizespor

17.00 Başakşehir-Alanyaspor

20.00 Samsunspor-Fatih Karagümrük

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe

22 Eylül Pazartesi

20.00 Galatasaray-Konyaspor

