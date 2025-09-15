Süper Lig'de 5. haftanın ardından oluşan puan durumu

Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı.
Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.
Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 yenerek kayıpsız liderliğini sürdürdü.
Beşiktaş ise Başakşehir'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yendi.
SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM
5. haftanın sonuçları:
Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 0-1
Samsunspor-Antalyaspor: 1-2
Eyüpspor-Galatasaray: 0-2
Konyaspor-Alanyaspor: 1-2
Beşiktaş-Başakşehir: 2-1
Kayserispor-Göztepe: 1-1
Gaziantep FK-Kocaelispor: 2-0
Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0
Rizespor-Gençlerbirliği: 1-0
6. haftanın programı:
19 Eylül Cuma
20.00 Göztepe-Beşiktaş
20 Eylül Cumartesi
17.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor
20.00 Antalyaspor-Kayserispor
20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK
21 Eylül Pazar
17.00 Kocaelispor-Rizespor
17.00 Başakşehir-Alanyaspor
20.00 Samsunspor-Fatih Karagümrük
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe
22 Eylül Pazartesi
20.00 Galatasaray-Konyaspor