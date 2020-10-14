Dolar
7.9538
0.4381%
Euro
9.3318
0.2783%
Altın
1896.91
0.3051%
Borsa
1181.41
0.5712%
G. Altın
484.943
0.7054%
Bitcoin
91187.26
0.4183%
EXEN Coin
12.02
-4.70%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri

    Süper Lig'de 5. haftada oynanacak maçları yönecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasında Bahattin Şimşek düdük çalacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2020 - 11:29
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri

    Süper Lig heyecanı, bu akşam oynanacak milli maçların ardından kaldığı yerden devam edecek...

    Türkiye Futbol Federasyonu, 5. haftada oynanacak karşılaşmayı yönetecek hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.

    TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇINI BAHATTİN ŞİMŞEK YÖNETECEK

    Trabzonspor-Başakşehir: Bahattin Şimşek
    Göztepe-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
    Galatasaray-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
    Rizespor-Ankaragücü: Abdülkadir Bitigen
    Kayserispor-Sivasspor: Halil Umut Meler
    Konyaspor-Malatyaspor: Turgut Doman
    Hatayspor-BB Erzurumspor: Halis Özkahya
    Antalyaspor-Gaziantep FK: Koray Gençerler
    Karagümrük-Kasımpaşa: Erkan Özdamar
    Gençlerbirliği-Denizlispor: Mert Güzenge

    Not: Beşiktaş haftayı bay geçecek.

    Süper Lig de 5. haftanın hakemleri #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir