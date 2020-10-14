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Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri
Süper Lig'de 5. haftada oynanacak maçları yönecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasında Bahattin Şimşek düdük çalacak.
- Haber Merkezi
- 14.10.2020 - 11:29
Süper Lig heyecanı, bu akşam oynanacak milli maçların ardından kaldığı yerden devam edecek...
Türkiye Futbol Federasyonu, 5. haftada oynanacak karşılaşmayı yönetecek hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.
TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇINI BAHATTİN ŞİMŞEK YÖNETECEK
Trabzonspor-Başakşehir: Bahattin Şimşek
Göztepe-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
Galatasaray-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Rizespor-Ankaragücü: Abdülkadir Bitigen
Kayserispor-Sivasspor: Halil Umut Meler
Konyaspor-Malatyaspor: Turgut Doman
Hatayspor-BB Erzurumspor: Halis Özkahya
Antalyaspor-Gaziantep FK: Koray Gençerler
Karagümrük-Kasımpaşa: Erkan Özdamar
Gençlerbirliği-Denizlispor: Mert Güzenge
Not: Beşiktaş haftayı bay geçecek.