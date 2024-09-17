Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 5. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını duyurdu.

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Haber Merkezi

Süper Lig'de 5. hafta, 14 Eylül Cumartesi, 15 Eylül Pazar ve 16 Eylül Pazartesi günü oynanan maçlarla sona erdi.

5. haftanın önemli maçında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

Deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek 4. galibiyetini alan ve puanını 13'e yükselten Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Haftanın en golcü takımı Galatasaray (5) olurken, oynanan 9 müsabakada toplam 23 gol atıldı.

TFF, VAR KAYITLARINI YAYINLADI

Geride kalan bu hafta sonrasında ise TFF, oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

5. haftanın VAR kayıtlarında Kasımpaşa - Fenerbahçe ve Trabzonspor - Beşiktaş maçındaki pozisyonlara yer verildi.

KASIMPAŞA - FERNABEHÇE

Kasımpaşa - Fenerbahçe müsabakasının 35. dakikasında Allan Saint-Maximin'in ceza sahası içinde rakibinin müdahalesinin ardından yerde kaldığı pozisyonda VAR, hakem Halil Umut Meler'i potansiyel penaltı için kenara çağırdı.

Pozisyonu izleyen hakem Meler, penaltı noktasını gösterdi.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ

Trabzonspor - Beşiktaş maçının 10. dakikasında Trabzonsporlu futbolcu Edin Vişça'nın, Rafa Silva'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Şansalan Vişça'yı uyardı.

VAR uyarısıyla kenara gelen ve pozisyonu tekrar izleyen hakem Şansalan, Vişça'nın temasını tehlikeli bularak oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)