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    Süper Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı! İşte Süper Lig'in yeni lideri!

    Spor Toto Süper Lig'de altı hafta geride kaldı.Futbolseverler 6. hafta maçlarının sonuçlarını öğrenmek istiyor.İşte 6. hafta maçlarının sonuçları..
    • 13.09.2022 - 10:10
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    Süper Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı! İşte Süper Lig'in yeni lideri!

    Spor Toto Süper Lig'de 6. maçları dün oynanan iki maçla tamamlandı.Bu hafta oynanan maçlarda toplam 22 gol atıldı.

    Süper Lig'in ilk altı haftası geride kalırken iki takım kalesinde gol görmedi.Konyaspor ve Başakşehir ilk altı haftada kalelerini gole kapatmayı başardı.

    Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Konyaspor Süper Lig'de 14 puanla zirvede yer alıyor.Konyapsor'u bir maçı eksik olan 13 puanlı Başakşehir takip ediyor.

    Kıyasıya bir heyecanın yaşandığı Spor Toto Süper Lig'de birbirinden keyifli maçlar oynandı.Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı mağlup kapatırken Galatasaray deplasmanda kazanmayı başardı.

    Süper Lig'de altı hafta sonunda galibiyet alamayan 4 takım bulunuyor.Sivasspor, Ümraniyespor, Hatayspor ve Ankaragücü ligde henüz galibiyet alamadı.

    İşte Süper Lig'de 6. hafta maçlarının sonuçları..

    Süper Lig de 6. hafta maçları tamamlandı! İşte Süper Lig in yeni lideri! #1

    Süper Lig'de 6. hafta maç sonuçları

    Alanyaspor 2-1 Ankaragücü

    Konyaspor 1-0 Hatayspor

    Fatih Karagümrük 1-1 Giresunspor

    Sivasspor 1-1 İstanbulspor

    Gaziantep FK 1-1 Ümraniyespor

    Kayserispor 1-0 Antalyaspor

    Kasımpaşa 2-3 Galatasaray

    Beşiktaş 0-1 Başakşehir

    Adana Demirspor 3-2 Trabzonspor

     


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