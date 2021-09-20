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    Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri

    Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2021 - 11:46
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 12:03
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    Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri

    Süper Lig'in 6. haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Lig 6. hafta maçlarına yapılan atamalar şöyle:,

    Süper Lig de 6. haftanın hakemleri #1

    21 Eylül Salı

    17.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Arda Kardeşler

    17.00 Rizespor - Altay: Ümit Öztürk

    20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Palabıyık

    20.00 Yeni Malatyaspor - Sivasspor: Erkan Özdamar

    Süper Lig de 6. haftanın hakemleri #2

    22 Eylül Çarşamba

    17.00 Gaziantep FK - Başakşehir: Mete Kalkavan

    20.00 Kayserispor - Galatasaray : Yaşar Kemal Uğurlu

    20.00 Göztepe - Hatayspor: Suat Arslanboğa

    Süper Lig de 6. haftanın hakemleri #3

    23 Eylül Perşembe

    17.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

    20.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

    20.00 Fenerbahçe - Giresunspor: Cüneyt Çakır

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