Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri

Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 6. haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Lig 6. hafta maçlarına yapılan atamalar şöyle:,

21 Eylül Salı

17.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Rizespor - Altay: Ümit Öztürk

20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Palabıyık

20.00 Yeni Malatyaspor - Sivasspor: Erkan Özdamar

22 Eylül Çarşamba

17.00 Gaziantep FK - Başakşehir: Mete Kalkavan

20.00 Kayserispor - Galatasaray : Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Göztepe - Hatayspor: Suat Arslanboğa

23 Eylül Perşembe

17.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

20.00 Fenerbahçe - Giresunspor: Cüneyt Çakır