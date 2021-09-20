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Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri
Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
- Haber Merkezi
- 20.09.2021 - 11:46
- Güncelleme : 20.09.2021 - 12:03
Süper Lig'in 6. haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Lig 6. hafta maçlarına yapılan atamalar şöyle:,
21 Eylül Salı
17.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Rizespor - Altay: Ümit Öztürk
20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Palabıyık
20.00 Yeni Malatyaspor - Sivasspor: Erkan Özdamar
22 Eylül Çarşamba
17.00 Gaziantep FK - Başakşehir: Mete Kalkavan
20.00 Kayserispor - Galatasaray : Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Göztepe - Hatayspor: Suat Arslanboğa
23 Eylül Perşembe
17.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
20.00 Fenerbahçe - Giresunspor: Cüneyt Çakır