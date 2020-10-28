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    Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri

    TFF, Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 11:24
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    Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri

    Süper Lig'in 7. haftası cuma günü oynanacak Trabzonspor-Kasımpaşa maçıyla açılacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın maçlarında görev yapacak hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.

    4 büyüklerin maçlarını yönetecek isimler:

    Trabzonspor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
    Galatasaray-Ankaragücü: Ali Şansalan
    Beşiktaş-Yeni Malatyaspor: Atilla Karaoğlan
    Antalyaspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

    DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

    Süper Lig de 7. hafta maçlarının hakemleri #1

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