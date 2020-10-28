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Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri
TFF, Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
- Haber Merkezi
- 28.10.2020 - 11:24
Süper Lig'in 7. haftası cuma günü oynanacak Trabzonspor-Kasımpaşa maçıyla açılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın maçlarında görev yapacak hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.
4 büyüklerin maçlarını yönetecek isimler:
Trabzonspor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
Galatasaray-Ankaragücü: Ali Şansalan
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor: Atilla Karaoğlan
Antalyaspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
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