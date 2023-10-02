Süper Lig'de 7. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 8. hafta fikstürü

Süper Lig'de 7. hafta tek maçla sona erdi.
Haftanın kapanış mücadelesinde Kayserispor'un Başakşehir'i konuk ettiği müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.
Haftayı 5-0'lık Rizespor galibiyetiyle kapatan nFenerbahçe, 7'de 7 yaparak zirvedeki yerini korudu.
Çok sayıda gol kaçırdığı karşılaşmada Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Galatasaray ise son 6 maçını kazanarak 19 puanla zirve takibini sürdürdü.
Süper Lig'de haftanın görünümü
7. hafta sonuçlar:
Samsunspor-Gaziantep FK: 1-2
Sivasspor-Hatayspor: 0-0
İstanbulspor-Antalyaspor: 1-2
Trabzonspor-Pendikspor: 2-1
Galatasaray-Ankaragücü: 2-1
Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 2-3
Fenerbahçe-Rizespor: 5-0
Konyaspor-Beşiktaş: 0-2
Adana Demirspor-Alanyaspor: 4-0
Kayserispor-Başakşehir: 0-0
Puan durumu:
8. haftanın programı:
6 Ekim Cuma
20.00 Alanyaspor-Fatih Karagümrük
20.00 Adana Demirspor-Trabzonspor
7 Ekim Cumartesi
13.30 Pendikspor-Sivasspor
16.00 Ankaragücü-Kayserispor
19.00 Başakşehir-Gaziantep FK
19.00 Antalyaspor-Galatasaray
8 Ekim Pazar
13.30 Rizespor-Samsunspor
16.00 Beşiktaş-İstanbulspor
19.00 Hatayspor-Konyaspor
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe