Süper Lig'de 7. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 8. hafta fikstürü Süper Lig'de 7. hafta tamamlandı. İlk 7 maçını da kazanan Fenerbahçe liderliğini, son 6 maçını galibiyete tamamlayan Galatasaray ise zirve takibini sürdürdü.

AA & Ensonhaber Süper Lig'de 7. hafta tek maçla sona erdi. Haftanın kapanış mücadelesinde Kayserispor'un Başakşehir'i konuk ettiği müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi. Haftayı 5-0'lık Rizespor galibiyetiyle kapatan nFenerbahçe, 7'de 7 yaparak zirvedeki yerini korudu. Çok sayıda gol kaçırdığı karşılaşmada Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Galatasaray ise son 6 maçını kazanarak 19 puanla zirve takibini sürdürdü. Süper Lig'de haftanın görünümü 7. hafta sonuçlar: Samsunspor-Gaziantep FK: 1-2 Sivasspor-Hatayspor: 0-0 İstanbulspor-Antalyaspor: 1-2 Trabzonspor-Pendikspor: 2-1 Galatasaray-Ankaragücü: 2-1 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 2-3 Fenerbahçe-Rizespor: 5-0 Konyaspor-Beşiktaş: 0-2 Adana Demirspor-Alanyaspor: 4-0 Kayserispor-Başakşehir: 0-0 Puan durumu: 8. haftanın programı: 6 Ekim Cuma 20.00 Alanyaspor-Fatih Karagümrük 20.00 Adana Demirspor-Trabzonspor 7 Ekim Cumartesi 13.30 Pendikspor-Sivasspor 16.00 Ankaragücü-Kayserispor 19.00 Başakşehir-Gaziantep FK 19.00 Antalyaspor-Galatasaray 8 Ekim Pazar 13.30 Rizespor-Samsunspor 16.00 Beşiktaş-İstanbulspor 19.00 Hatayspor-Konyaspor 19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe