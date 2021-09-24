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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri
Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
- Haber Merkezi
- 24.09.2021 - 12:33
- Güncelleme : 24.09.2021 - 13:48
Süper Lig'in 7. haftasında kritik hakem atamaları belli oldu.
FEDERASYON AÇIKLADI
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre görev alacak hakemler şu şekilde;
Altay-Beşiktaş : Fırat Aydınus
Hatayspor- Fenerbahçe : Abdülkadir Bitigen
Galatasaray -Göztepe: Ali Şansalan
Trabzonspor -Alanyaspor: Halis Özkahya
Sivasspor-Karagümrük: Alper Ulusoy
Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: Mert Güzenge
Adana Demirspor-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
Giresunspor-Kayserispor: Atilla Karaoğlan
Başakşehir-Rizespor: Arda Kardeşler
Kasımpaşa-Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu