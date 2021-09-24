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    Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri

    Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2021 - 12:33
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 13:48
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    Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri

    Süper Lig'in 7. haftasında kritik hakem atamaları belli oldu.

    FEDERASYON AÇIKLADI

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre görev alacak hakemler şu şekilde;

    Altay-Beşiktaş : Fırat Aydınus

    Hatayspor- Fenerbahçe : Abdülkadir Bitigen

    Galatasaray -Göztepe: Ali Şansalan

    Trabzonspor -Alanyaspor: Halis Özkahya

    Sivasspor-Karagümrük: Alper Ulusoy

    Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: Mert Güzenge

    Adana Demirspor-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

    Giresunspor-Kayserispor: Atilla Karaoğlan

    Başakşehir-Rizespor: Arda Kardeşler

    Kasımpaşa-Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

    Süper Lig de 7. haftanın hakemleri #1

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