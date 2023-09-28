Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri
ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının hakemlerini duyurdu.

İşte TFF'nin açıkladığı liste:

29 Eylül 2023 Cuma

Samsunspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan

30 Eylül 2023 Cumartesi

Sivasspor-Hatayspor: Murat Erdoğan

İstanbulspor-Antalyaspor: Çağdaş Altay

Trabzonspor-Pendikspor: Bahattin Şimşek

Galatasaray-Ankaragücü: Volkan Bayarslan

1 Ekim 2023 Pazar

Karagümrük-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

Fenerbahçe-Rizespor: Cihan Aydın

Konyaspor-Beşiktaş: Arda Kardeşler

Adana Demirspor-Alanyaspor: Ali Şansalan

Kayserispor-Başakşehir: Halil Umut Meler