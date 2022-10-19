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- Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
- 19.10.2022 - 02:50
TFF'den yapılan açıklamada, Alanyaspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin çeşitli nedenlerle kurula gönderildiği bildirildi.
Yusuf Yazıcı da PFDKA'da
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı kural dışı hareketi, Medipol Başakşehir antrenörü Erdinç Sözer de sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle kurula sevk edildi.