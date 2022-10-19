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    Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

    Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
    • 19.10.2022 - 02:50
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    Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

    TFF'den yapılan açıklamada, Alanyaspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin çeşitli nedenlerle kurula gönderildiği bildirildi.

    Yusuf Yazıcı da PFDKA'da

    Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı kural dışı hareketi, Medipol Başakşehir antrenörü Erdinç Sözer de sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle kurula sevk edildi.


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