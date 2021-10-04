Euro
10.3029
0.34%
Dolar
8.8708
0.17%
Altın
499.81
-0.32%
Borsa
1.404
0.21%
Bitcoin
419.000
0.68%
EXEN Coin
20.47
3.33%
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C
    Süper Lig'de 8 haftada 8 hocayla yollar ayrıldı

    Süper Lig'de 8 haftada 8 hocayla yollar ayrıldı

    Süper Lig'de 8. hafta geride bırakılırken 8 takım, teknik direktör değişikliği yaptı. Son olarak Yeni Malatyaspor, İrfan Buz'la yollarını ayırdı.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 10:45
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 10:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken şimdiye kadar 8 kulüp, teknik direktör değişikliğine gitti.

    Bu hafta maçların ardından Başakşehir, Aykut Kocaman ile Yeni Malatyaspor da İrfan Buz ile yollarını resmen ayırdı.

    Teknik direktör değişikliğine giden kulüpler; Kasımpaşa, Kayserispor, Adana Demirspor, Alanyaspor, Göztepe, Rizespor, Başakşehir ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor oldu.

    Süper Lig de 8 haftada 8 hocayla yollar ayrıldı #1

    11 TAKIM AYNI HOCAYLA DEVAM EDİYOR

    Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Gaziantep FK, Konyaspor, Giresunspor, Sivasspor ve Altay, Süper Lig'e başladıkları teknik direktörlerle yola devam ediyor.

    Bu arada Antalyaspor'da, teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılması bekleniyor.

    Süper Lig de 8 haftada 8 hocayla yollar ayrıldı #2

    GÖREVİNE SON VERİLEN TEKNİK DİREKTÖRLER ŞU ŞEKİLDE:

    Şenol Can - Kasımpaşa

    Yalçın Koşukavak - Kayserispor

    Samet Aybaba - Adana Demirspor

    Ünal Karaman - Göztepe

    Çağdaş Atan - Alanyaspor

    Bülent Uygun - Rizespor

    Aykut Kocaman - Başakşehir

    İrfan Buz - Yeni Malatyaspor

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir