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- Süper Lig'de 8 haftada 8 hocayla yollar ayrıldı
Süper Lig'de 8 haftada 8 hocayla yollar ayrıldı
- Haber Merkezi
- 04.10.2021 - 10:45
- Güncelleme : 04.10.2021 - 10:57
Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken şimdiye kadar 8 kulüp, teknik direktör değişikliğine gitti.
Bu hafta maçların ardından Başakşehir, Aykut Kocaman ile Yeni Malatyaspor da İrfan Buz ile yollarını resmen ayırdı.
Teknik direktör değişikliğine giden kulüpler; Kasımpaşa, Kayserispor, Adana Demirspor, Alanyaspor, Göztepe, Rizespor, Başakşehir ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor oldu.
11 TAKIM AYNI HOCAYLA DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Gaziantep FK, Konyaspor, Giresunspor, Sivasspor ve Altay, Süper Lig'e başladıkları teknik direktörlerle yola devam ediyor.
Bu arada Antalyaspor'da, teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılması bekleniyor.
GÖREVİNE SON VERİLEN TEKNİK DİREKTÖRLER ŞU ŞEKİLDE:
Şenol Can - Kasımpaşa
Yalçın Koşukavak - Kayserispor
Samet Aybaba - Adana Demirspor
Ünal Karaman - Göztepe
Çağdaş Atan - Alanyaspor
Bülent Uygun - Rizespor
Aykut Kocaman - Başakşehir
İrfan Buz - Yeni Malatyaspor