Süper Lig'de 8 haftada 8 hocayla yollar ayrıldı

Süper Lig'de 8. hafta geride bırakılırken 8 takım, teknik direktör değişikliği yaptı. Son olarak Yeni Malatyaspor, İrfan Buz'la yollarını ayırdı.

Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken şimdiye kadar 8 kulüp, teknik direktör değişikliğine gitti.

Bu hafta maçların ardından Başakşehir, Aykut Kocaman ile Yeni Malatyaspor da İrfan Buz ile yollarını resmen ayırdı.

Teknik direktör değişikliğine giden kulüpler; Kasımpaşa, Kayserispor, Adana Demirspor, Alanyaspor, Göztepe, Rizespor, Başakşehir ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor oldu.

11 TAKIM AYNI HOCAYLA DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Gaziantep FK, Konyaspor, Giresunspor, Sivasspor ve Altay, Süper Lig'e başladıkları teknik direktörlerle yola devam ediyor.

Bu arada Antalyaspor'da, teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılması bekleniyor.

GÖREVİNE SON VERİLEN TEKNİK DİREKTÖRLER ŞU ŞEKİLDE:

Şenol Can - Kasımpaşa

Yalçın Koşukavak - Kayserispor

Samet Aybaba - Adana Demirspor

Ünal Karaman - Göztepe

Çağdaş Atan - Alanyaspor

Bülent Uygun - Rizespor

Aykut Kocaman - Başakşehir

İrfan Buz - Yeni Malatyaspor