Süper Lig'de 8. haftanın ardından oluşan puan durumu

Süper Lig'de 8. hafta tamamlandı.
Haftaya 7'de 7 yaparak giren lider Galatasaray, derbide Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmasına rağmen zirvedeki yerini korudu.
Haftanın kapanış maçında ise Fenerbahçe, Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.
Kayserispor'u 4-0'lık skorla geçen Trabzonspor, ligde ikinci sıraya yükseldi.
8 hafta sonunda lider Galatasaray ile 16 puanlı takımlar Göztepe ve Fenerbahçe, namağlup ekipler olarak dikkati çekti.
8 maçta 1 galibiyet ve 7 mağlubiyeti olan Fatih Karagümrük, son sıraya demir atarken henüz galibiyet elde edemeyen Kayserispor ise 5 beraberlikle 17. sırada yer buldu.
SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM
8. haftanın sonuçları:
Antalyaspor-Rizespor: 2-5
Trabzonspor-Kayserispor: 4-0
Gençlerbirliği-Alanyaspor: 2-2
Kocaelispor-Eyüpspor: 1-0
Galatasaray-Beşiktaş: 1-1
Kasımpaşa-Konyaspor: 1-1
Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 0-2
Göztepe-Başakşehir: 1-0
Samsunspor-Fenerbahçe: 0-0
9. haftanın programı:
18 Ekim Cumartesi
14.30 Konyaspor-Kocaelispor
17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği
17.00 Rizespor-Trabzonspor
20.00 Başakşehir-Galatasaray
19 Ekim Pazar
14.30 Kayserispor-Samsunspor
17.00 Alanyaspor-Göztepe
17.00 Gaziantep FK-Antalyaspor
20.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük
20 Ekim Pazartesi
20.00 Eyüpspor-Kasımpaşa