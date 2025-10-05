Abone ol: Google News

Süper Lig'de 8. haftanın ardından oluşan puan durumu

Süper Lig'de 8. haftanın perdesi kapandı. Lider Galatasaray, Beşiktaş derbisinden beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe ise Samsunspor ile eşitliği bozamadı.

Yayınlama Tarihi: 05.10.2025 23:50


Süper Lig'de 8. hafta tamamlandı.

Haftaya 7'de 7 yaparak giren lider Galatasaray, derbide Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmasına rağmen zirvedeki yerini korudu.

Haftanın kapanış maçında ise Fenerbahçe, Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.

Kayserispor'u 4-0'lık skorla geçen Trabzonspor, ligde ikinci sıraya yükseldi.

8 hafta sonunda lider Galatasaray ile 16 puanlı takımlar Göztepe ve Fenerbahçe, namağlup ekipler olarak dikkati çekti.

8 maçta 1 galibiyet ve 7 mağlubiyeti olan Fatih Karagümrük, son sıraya demir atarken henüz galibiyet elde edemeyen Kayserispor ise 5 beraberlikle 17. sırada yer buldu.

SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

8. haftanın sonuçları:

Antalyaspor-Rizespor: 2-5

Trabzonspor-Kayserispor: 4-0

Gençlerbirliği-Alanyaspor: 2-2

Kocaelispor-Eyüpspor: 1-0

Galatasaray-Beşiktaş: 1-1

Kasımpaşa-Konyaspor: 1-1

Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 0-2

Göztepe-Başakşehir: 1-0

Samsunspor-Fenerbahçe: 0-0

9. haftanın programı:

18 Ekim Cumartesi

14.30 Konyaspor-Kocaelispor

17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği

17.00 Rizespor-Trabzonspor

20.00 Başakşehir-Galatasaray

19 Ekim Pazar

14.30 Kayserispor-Samsunspor

17.00 Alanyaspor-Göztepe

17.00 Gaziantep FK-Antalyaspor

20.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük

20 Ekim Pazartesi

20.00 Eyüpspor-Kasımpaşa

