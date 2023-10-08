Süper Lig'de 8. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 9. hafta fikstürü
ensonhaber.com

Süper Lig'de 8. hafta iki maçla sona erdi.

Ligde haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray, ligde çıktığı son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı ve zirve takibine devam etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Lugano yenilgisinin ardından teknik direktör Şenol Güneş'in istifa ettiği Beşiktaş, konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0'la geçti.

Milli aranın ardından Galatasaray ile Beşiktaş, derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de görünüm

8. hafta sonuçlar:

Alanyaspor-Fatih Karagümrük: 2-1

Adana Demirspor-Trabzonspor: 1-0

Pendikspor-Sivasspor: 2-3

Ankaragücü-Kayserispor: 3-0

Başakşehir-Gaziantep FK: 2-0

Antalyaspor-Galatasaray: 0-2

Rizespor-Samsunspor: 1-0

Beşiktaş-İstanbulspor: 2-0

Hatayspor-Konyaspor: 3-1

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-2

Puan durumu:

Süper Lig'de 8. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 9. hafta fikstürü

9. haftanın programı

21 Ekim Cumartesi

13.30 Kayserispor-Rizespor

16.00 Gaziantep FK-Antalyaspor

16.00 Konyaspor-Pendikspor

19.00 Galatasaray-Beşiktaş

22 Ekim Pazar

13.30 Sivasspor-Kasımpaşa

16.00 İstanbulspor-Ankaragücü

19.00 Samsunspor-Başakşehir

19.00 Fenerbahçe-Hatayspor

23 Ekim Pazartesi

20.00 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor

20.00 Trabzonspor-Alanyaspor