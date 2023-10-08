Süper Lig'de 8. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 9. hafta fikstürü Süper Lig'de 8. hafta tamamlandı. İlk 8 maçını da kazanan Fenerbahçe liderliğini, son 7 maçını galibiyete tamamlayan Galatasaray ise zirve takibini devam ettirdi.

ensonhaber.com Süper Lig'de 8. hafta iki maçla sona erdi. Ligde haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray, ligde çıktığı son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı ve zirve takibine devam etti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Lugano yenilgisinin ardından teknik direktör Şenol Güneş'in istifa ettiği Beşiktaş, konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0'la geçti. Milli aranın ardından Galatasaray ile Beşiktaş, derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de görünüm 8. hafta sonuçlar: Alanyaspor-Fatih Karagümrük: 2-1 Adana Demirspor-Trabzonspor: 1-0 Pendikspor-Sivasspor: 2-3 Ankaragücü-Kayserispor: 3-0 Başakşehir-Gaziantep FK: 2-0 Antalyaspor-Galatasaray: 0-2 Rizespor-Samsunspor: 1-0 Beşiktaş-İstanbulspor: 2-0 Hatayspor-Konyaspor: 3-1 Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-2 Puan durumu: 9. haftanın programı 21 Ekim Cumartesi 13.30 Kayserispor-Rizespor 16.00 Gaziantep FK-Antalyaspor 16.00 Konyaspor-Pendikspor 19.00 Galatasaray-Beşiktaş 22 Ekim Pazar 13.30 Sivasspor-Kasımpaşa 16.00 İstanbulspor-Ankaragücü 19.00 Samsunspor-Başakşehir 19.00 Fenerbahçe-Hatayspor 23 Ekim Pazartesi 20.00 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor 20.00 Trabzonspor-Alanyaspor