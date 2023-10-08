Süper Lig'de 8. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 9. hafta fikstürü

Süper Lig'de 8. hafta iki maçla sona erdi.
Ligde haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray, ligde çıktığı son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı ve zirve takibine devam etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Lugano yenilgisinin ardından teknik direktör Şenol Güneş'in istifa ettiği Beşiktaş, konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0'la geçti.
Milli aranın ardından Galatasaray ile Beşiktaş, derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de görünüm
8. hafta sonuçlar:
Alanyaspor-Fatih Karagümrük: 2-1
Adana Demirspor-Trabzonspor: 1-0
Pendikspor-Sivasspor: 2-3
Ankaragücü-Kayserispor: 3-0
Başakşehir-Gaziantep FK: 2-0
Antalyaspor-Galatasaray: 0-2
Rizespor-Samsunspor: 1-0
Beşiktaş-İstanbulspor: 2-0
Hatayspor-Konyaspor: 3-1
Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-2
Puan durumu:
9. haftanın programı
21 Ekim Cumartesi
13.30 Kayserispor-Rizespor
16.00 Gaziantep FK-Antalyaspor
16.00 Konyaspor-Pendikspor
19.00 Galatasaray-Beşiktaş
22 Ekim Pazar
13.30 Sivasspor-Kasımpaşa
16.00 İstanbulspor-Ankaragücü
19.00 Samsunspor-Başakşehir
19.00 Fenerbahçe-Hatayspor
23 Ekim Pazartesi
20.00 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor
20.00 Trabzonspor-Alanyaspor
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