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Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri
TFF, Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri duyurdu. Sivasspor-Galatasaray mücadelesini Abdülkadir Bitigen yönetecek.
- Haber Merkezi
- 04.11.2020 - 12:13
Süper Lig'de 8. hafta, cuma günü oynanacak Gaziantep-Beşiktaş maçıyla açılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmaları yönetecek hakemleri duyurdu.
HAFTANIN MAÇINI BİTİGEN YÖNETECEK
Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadelede Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.
Gaziantep FK-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
Alanyaspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık
Fenerbahçe-Konyaspor: Halis Özkahya
Başakşehir-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu
Sivasspor-Galatasaray: Abdülkadir Bitigen
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