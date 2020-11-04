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    Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri

    TFF, Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri duyurdu. Sivasspor-Galatasaray mücadelesini Abdülkadir Bitigen yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 12:13
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    Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri

    Süper Lig'de 8. hafta, cuma günü oynanacak Gaziantep-Beşiktaş maçıyla açılacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmaları yönetecek hakemleri duyurdu.

    HAFTANIN MAÇINI BİTİGEN YÖNETECEK

    Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadelede Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.

    Gaziantep FK-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu 
    Alanyaspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık 
    Fenerbahçe-Konyaspor: Halis Özkahya 
    Başakşehir-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu
    Sivasspor-Galatasaray: Abdülkadir Bitigen

    DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

    Süper Lig de 8. haftanın hakemleri #1

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